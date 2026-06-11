Conoce a las candidatas oficiales de Miss República Dominicana Universo 2026

Miss Azua, Miss Samaná, Miss Concepción de La Vega y Miss Santo Domingo, algunas de las candidatas a Miss República Dominicana Universo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva hacia la corona de Miss República Dominicana Universo 2026 ya comenzó. Las candidatas oficiales del certamen fueron presentadas formalmente ante los medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales durante un encuentro que marcó el inicio de una nueva edición del concurso nacional de belleza.

Las aspirantes desfilaron por primera vez como representantes oficiales de sus respectivas provincias y comunidades, mostrando elegancia, seguridad y carisma en una pasarela que permitió al público conocer a las jóvenes que competirán por el título y la oportunidad de representar al país en el escenario internacional.

Esta edición busca reflejar la transformación que experimentan los concursos de belleza en la actualidad. Entre las participantes figuran influencers, actrices, comunicadoras, presentadoras y profesionales de diversas áreas, evidenciando una mayor apertura hacia perfiles femeninos con distintas trayectorias y experiencias.

La organización destacó que esta edición pretende salir del molde tradicional, apostando por una representación más diversa y auténtica de la mujer dominicana.

Con meses de preparación por delante, las aspirantes iniciarán una intensa agenda de actividades, entrenamientos, sesiones fotográficas y evaluaciones que culminarán en la gran noche final, el próximo jueves 30 de julio, donde se elegirá a la sucesora de la actual reina.

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La presentación oficial sirvió como una primera muestra del talento, la personalidad y la diversidad que caracterizan a las candidatas de Miss República Dominicana Universo 2026, una edición que promete captar la atención del público y renovar la imagen de uno de los concursos más importantes del país.

A continuación, las candidatas

Miss Santo Domingo de Guzmán- Camila Issa Svelti

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Miss Distrito Nacional-Elena Izzo Anselmi

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Santiago-Paola Michelle

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Concepción de La Vega-Melissa Núñez

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Miss Azua- Melissa Domínguez

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Miss Samaná- Valentina Campion

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Miss Santo Domingo Este - Aema Alcántara

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Punta Cana- Marielys González

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Miss Monte- Gabriela Fabian

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Miss Monseñor Nouel-Floralba Caba

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Miss San Juan- Loraine Pimentel

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Miss San José de Ocoa- Alana Chalas

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Miss La Romana- Yisqueiris Del Rosario

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Miss San Pedro de Macorís -Martha Acosta

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Miss El Cercado- Crisel Ogando

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Miss La Vega- Jailene Hernández

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Miss Bahoruco -Rodel Bautista

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Miss Jarabacoa- Franyini Polanco

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Miss Comunidad Dominicana USA Sur -Carolina Lora

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Miss Peravia- Bibeybi Báez

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