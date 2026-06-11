Conoce a las candidatas oficiales de Miss República Dominicana Universo 2026
Las aspirantes fueron presentadas ante los medios, patrocinadores e invitados especiales en un evento que destacó la diversidad y la evolución del certamen
La cuenta regresiva hacia la corona de Miss República Dominicana Universo 2026 ya comenzó. Las candidatas oficiales del certamen fueron presentadas formalmente ante los medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales durante un encuentro que marcó el inicio de una nueva edición del concurso nacional de belleza.
Las aspirantes desfilaron por primera vez como representantes oficiales de sus respectivas provincias y comunidades, mostrando elegancia, seguridad y carisma en una pasarela que permitió al público conocer a las jóvenes que competirán por el título y la oportunidad de representar al país en el escenario internacional.
Esta edición busca reflejar la transformación que experimentan los concursos de belleza en la actualidad. Entre las participantes figuran influencers, actrices, comunicadoras, presentadoras y profesionales de diversas áreas, evidenciando una mayor apertura hacia perfiles femeninos con distintas trayectorias y experiencias.
La organización destacó que esta edición pretende salir del molde tradicional, apostando por una representación más diversa y auténtica de la mujer dominicana.
- Con meses de preparación por delante, las aspirantes iniciarán una intensa agenda de actividades, entrenamientos, sesiones fotográficas y evaluaciones que culminarán en la gran noche final, el próximo jueves 30 de julio, donde se elegirá a la sucesora de la actual reina.
Miss República Dominicana Universo 2026 presenta a sus candidatas para la 70.ª edición del certamen
La presentación oficial sirvió como una primera muestra del talento, la personalidad y la diversidad que caracterizan a las candidatas de Miss República Dominicana Universo 2026, una edición que promete captar la atención del público y renovar la imagen de uno de los concursos más importantes del país.
A continuación, las candidatas
Miss Santo Domingo de Guzmán- Camila Issa Svelti
Miss Distrito Nacional-Elena Izzo Anselmi
Santiago-Paola Michelle
Concepción de La Vega-Melissa Núñez
Miss Azua- Melissa Domínguez
Miss Samaná- Valentina Campion
Miss Santo Domingo Este - Aema Alcántara
Punta Cana- Marielys González
Miss Monte- Gabriela Fabian
Miss Monseñor Nouel-Floralba Caba
Miss San Juan- Loraine Pimentel
Miss San José de Ocoa- Alana Chalas
Miss La Romana- Yisqueiris Del Rosario
Miss San Pedro de Macorís -Martha Acosta
Miss El Cercado- Crisel Ogando
Miss La Vega- Jailene Hernández
Miss Bahoruco -Rodel Bautista
Miss Jarabacoa- Franyini Polanco
Miss Comunidad Dominicana USA Sur -Carolina Lora
Miss Peravia- Bibeybi Báez