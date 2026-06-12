Campaña "Amar también es soltar" une a líderes religiosos, políticos y artistas contra feminicidios

Obispos, artistas, comunicadores y políticos se unen en histórica campaña contra la violencia de género. ( FUENTE EXTERNA / ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Más de una veintena de personalidades representativas de distintos sectores de la sociedad dominicana se han unido a la campaña nacional "Amar también es soltar", una iniciativa orientada a promover relaciones afectivas basadas en el respeto, la libertad y la responsabilidad emocional, como respuesta al preocupante aumento de los feminicidios y la violencia intrafamiliar en el país.

La propuesta es impulsada por el exministro de Educación y fundador del Instituto del Futuro, Roberto Fulcar, quien explicó que el proyecto busca generar una reflexión profunda sobre la forma en que muchos hombres enfrentan el amor, las rupturas sentimentales, el rechazo y las relaciones de pareja.

Entre las figuras que respaldan la campaña figuran el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte; el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen; y el senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar.

También participan reconocidos comunicadores y periodistas como Pablo McKinney, José Rafael Sosa, Oscar Medina, Nelson Javier, Anthony Marte, Elvin Castillo y Elías Cornelio, así como los presentadores de televisión Michael Miguel Holguín y Jochy Santos.

El mensaje de la iniciativa cuenta además con el respaldo de destacadas figuras del ámbito artístico, entre ellas los cantautores Félix D´Oleo y Joe Veras, además del humorista Raymond Pozo. A ellos se suman los diputados Norberto Rodríguez, Rafael Castillo y Carlos Sánchez, el empresario Henry Veras y el académico Juan Zapata, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Un llamado nacional frente a una realidad alarmante

La campaña surge en medio de una creciente preocupación social por los feminicidios y las múltiples formas de violencia que continúan afectando a mujeres en todo el territorio nacional.

De acuerdo con sus promotores, el objetivo es enviar un mensaje contundente: el amor jamás puede convertirse en una forma de violencia y ninguna persona tiene derecho a asumir que otra le pertenece.

"La diversidad de los participantes constituye uno de los principales activos de esta iniciativa, porque reúne voces de distintos ámbitos sociales, religiosos, políticos y profesionales, unidas por una convicción común: ninguna forma de violencia puede justificarse en nombre del amor", expresó Fulcar.

"Amar también es soltar" aspira a convertirse en una conversación nacional y en un movimiento de transformación cultural que contribuya a fortalecer la educación emocional, la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

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A lo largo del material audiovisual, los participantes reflexionan sobre la necesidad de gestionar adecuadamente las emociones, superar la cultura de la posesión en las relaciones afectivas y comprender que ninguna ruptura sentimental, desacuerdo o rechazo puede justificar agresiones físicas, psicológicas o verbales.

"El verdadero amor no mata"

Uno de los mensajes centrales de la campaña resume su filosofía: "La verdadera hombría respeta. El verdadero amor no daña. El verdadero amor no mata."

La iniciativa cobra especial relevancia en momentos en que las cifras oficiales reflejan un incremento significativo de los feminicidios. Datos divulgados recientemente indican que, hasta mediados de mayo de este año, 30 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que representa un aumento de 36.4 % respecto al mismo período del año anterior.

Las estadísticas también evidencian las limitaciones de los mecanismos de prevención existentes. Según informaciones ofrecidas por las autoridades, apenas cuatro de las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores.

El tema volvió a ocupar la atención pública tras el asesinato de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, ocurrido en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este, presuntamente a manos de su expareja.

Frente a este panorama, los impulsores de "Amar también es soltar" consideran indispensable promover una nueva cultura de respeto, comprensión y manejo saludable de las emociones, con el propósito de prevenir la violencia antes de que esta se convierta en tragedia.

La campaña busca, en definitiva, que la sociedad dominicana comprenda que amar también implica respetar las decisiones del otro, aceptar las despedidas y entender que ningún sentimiento puede estar por encima de la vida y la dignidad humana.