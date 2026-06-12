Cada vez que viaja, ocurre lo mismo: alguien se acerca para hablarle de "Élite". No importa si está en Europa, América Latina o cualquier otro rincón del mundo.

La serie sigue viva en la memoria de millones de espectadores y, junto a ella, Iván Carvalho, el personaje que convirtió a André Lamoglia en una de las estrellas jóvenes más reconocidas de Netflix.

"Todavía me sorprende la fuerza que tiene", confiesa el actor brasileño, consciente de que aquel papel marcó un antes y un después en su carrera.

Durante su participación en los Premios Platino, celebrados el pasado mes de mayo en la Riviera Maya, Lamoglia conversó con Diario Libre para República Dominicana sobre el fenómeno global que representó Élite, el impacto que tuvo su personaje en miles de espectadores y los nuevos proyectos que lo mantienen como una de las figuras latinoamericanas con mayor proyección internacional.

"Siempre digo que "Élite" no estaba hecha para enseñar nada. Era una serie de entretenimiento" André Lamoglia Actor brasileño “

A pesar de haberse consolidado como uno de los rostros más populares surgidos de la plataforma de streaming, el actor mantiene la misma capacidad de asombro cuando habla de la serie que lo llevó a la fama mundial.

"Élite es una serie que todavía me sorprende mucho por la fuerza que tiene, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Sigo viajando y la gente continúa hablándome de la serie y del personaje. Es algo muy bonito", expresó.

La producción española se convirtió en una vitrina internacional para Lamoglia, quien ingresó al elenco principal en la quinta temporada interpretando a Iván Carvalho, uno de los personajes más complejos y populares de las últimas entregas de la serie.

"Poder formar parte de un proyecto que llegó a tantas personas y a tantos países fue algo increíble. Para mí, interpretar a Iván fue un orgullo enorme y un regalo como actor", afirmó.

El personaje que trascendió la pantalla

Lamoglia guarda un recuerdo especial de los mensajes que recibió de seguidores que encontraron en su personaje una representación de sus propias experiencias.

Aunque insiste en que la serie nunca tuvo una intención educativa, reconoce que muchas de las historias abordadas lograron generar conversaciones importantes entre los espectadores.

"Siempre digo que Élite no estaba hecha para enseñar nada. Era una serie de entretenimiento. Pero mucha gente me escribía para contarme que, de alguna manera, el personaje les ayudó a superar algún miedo o algún prejuicio que tenían. Saber que mi trabajo pudo llegar a la vida de esas personas y ayudarlas de alguna forma me hace muy feliz", confesó.

Durante su permanencia en la serie, Lamoglia participó en tramas que exploraron temas relacionados con la identidad, la diversidad, los vínculos afectivos y los desafíos emocionales de los jóvenes, asuntos que conectaron con audiencias de distintos países y culturas.

Una nueva etapa profesional

Tras cerrar el exitoso capítulo de "Élite", el actor brasileño atraviesa un momento particularmente importante en su carrera.

Actualmente se prepara para regresar a Brasil, donde retomará las grabaciones de la segunda temporada de Os Donos do Jogo (Los dueños del juego), la serie en la que interpreta a Jefferson "Profeta" Moraes y que se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix en el mercado brasileño.

"Ahora vuelvo a Brasil para grabar la segunda temporada. Estoy muy ilusionado porque es una serie que representó un cambio muy grande en mi carrera. Ha sido un proyecto muy especial para mí", explicó.

Lamoglia adelantó además que otros trabajos ya se encuentran en desarrollo, aunque prefirió mantener la reserva sobre algunos detalles.

"Hay más proyectos en camino y muchas cosas interesantes por venir. Estoy disfrutando mucho esta etapa y buscando personajes que me permitan seguir creciendo", señaló.

Entre esas producciones destaca Anatomía del deseo, donde asumirá un papel protagónico que representa un nuevo desafío interpretativo en su trayectoria.

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El cariño del público dominicano

Durante la conversación, el actor también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido del público dominicano desde que alcanzó notoriedad internacional.

"República Dominicana siempre sigue mi carrera y está pendiente de los proyectos que hago. Es algo que agradezco muchísimo porque siempre he sentido mucho cariño de la gente", expresó.

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A juzgar por la reacción que genera en cada aparición pública, la conexión de André Lamoglia con el público continúa creciendo. Sin embargo, detrás del reconocimiento internacional, permanece el mismo actor que aún se sorprende cuando descubre que un personaje interpretado años atrás sigue cruzando fronteras y conectando con nuevas generaciones.

Mientras prepara el estreno de sus próximos proyectos, el brasileño continúa construyendo una carrera sólida y cada vez más internacional.

Una trayectoria que encontró en "Élite" el impulso definitivo, pero que hoy avanza hacia nuevos horizontes con la misma naturalidad con la que habla de un éxito que, lejos de quedar atrás, sigue acompañándolo en cada rincón del mundo.