De un zapato de cristal a un pantano encantado: dos clásicos reinventados en versión musical

"Shrek Jr." y "Cenicienta Revival" reinventan la magia del teatro musical este fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

La magia del teatro musical vuelve a conquistar los escenarios dominicanos con dos propuestas pensadas para compartir en familia.

"Cenicienta Revival" y "Shrek Jr." llegan este fin de semana con historias que han trascendido generaciones, reinventadas a través de espectaculares puestas en escena donde la música, la danza y la actuación se convierten en los grandes protagonistas.

La primera de estas apuestas es Cenicienta Revival, una producción de la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez (AFA) que rescata el encanto del clásico cuento de hadas y le aporta una mirada renovada.

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La historia de la joven que, a pesar de las dificultades, nunca renuncia a sus sueños cobra vida en un espectáculo lleno de color, fantasía y emoción.

Cada número musical es el resultado de meses de preparación y del esfuerzo de un elenco que combina talento, disciplina y pasión por las artes escénicas.

Impresionantes escenografías, elegantes vestuarios y una cuidada producción visual acompañan una historia que sigue transmitiendo valores como la perseverancia, la bondad y la confianza en uno mismo.

La propuesta de AFA no solo busca entretener, sino también inspirar a niños, jóvenes y adultos a creer que los sueños pueden hacerse realidad cuando se enfrentan los desafíos con esperanza y determinación.

Dónde: Sala Manuel Rueda, Escuelas de Bellas Artes. Fecha: viernes y sábado, 7:00 pm, y domingo, a las 6:00 pm. Boletas: Uepa Tickets.

Un ogro muy especial

A esta oferta se suma "Shrek Jr.", que llega al escenario del Teatro Theamus con una divertida adaptación del exitoso universo de DreamWorks.

La producción invita al público a acompañar a Shrek, el ogro que disfruta de la tranquilidad de su pantano hasta que un grupo de personajes de cuentos altera su vida.

Junto a su inseparable amigo Burro, emprenderá una aventura para rescatar a la princesa Fiona y descubrir que las apariencias no definen a las personas.

Con mucho humor, canciones contagiosas y personajes entrañables, el musical transmite un mensaje que sigue conquistando a espectadores de todas las edades: la importancia de aceptarse tal y como uno es y de valorar las diferencias que hacen único a cada individuo.

Ambos espectáculos convertirán el teatro en una experiencia compartida donde la imaginación no tiene límites.

Entre princesas, ogros, héroes inesperados y finales felices, estas producciones demuestran que los grandes clásicos siguen encontrando nuevas formas de emocionar y reunir a las familias alrededor de una historia bien contada.

Dónde: Teatro Theamus de Blue Mall. Fecha: sábado 13 de junio, 4:00 pm y 7:00 pm, y domingo 14 de junio, 11:00 am y 3:00 pm. Boletas: Uepa Tickets.