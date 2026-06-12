"El mar como territorio" reúne a más de 40 artistas en el Centro Cultural Rainieri

La exposición "El mar como territorio", inaugurada en la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri en Punta Cana, reúne obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora, a partir de la colección de Héctor José Rizek. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Si buscas un plan diferente para este fin de semana, y te encuentras en el este, la exposición "El mar como territorio" es una excelente opción.

Esta muestra acaba de inaugurar la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana, y propone un recorrido por la historia, la identidad y las conexiones del Caribe a través del arte.

A partir de la colección de Héctor José Rizek, la exposición -que permanecerá abierta al público hasta el 10 de enero de 2027- reúne obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora, convirtiéndose en una de las propuestas culturales más destacadas que se presentan actualmente en la República Dominicana.

Una historia que merece visibilidad

Para Rizek, la exposición representa una oportunidad para compartir con el público una historia que merece mayor visibilidad.

"Es la gran historia que tenemos pendiente de contar", expresó durante la inauguración.

Para el coleccionista, el arte constituye una de las formas más profundas de comprender quiénes somos, cómo nos relacionamos y cuáles son los relatos que compartimos como región.

También explicó que cada obra incorporada a la colección llegó por una razón particular: la capacidad de transformar la mirada y despertar nuevas formas de observar la naturaleza, la condición humana y el universo que habitamos.

Y en ella, más que una frontera geográfica, el mar se revela como un espacio de encuentros, migraciones e intercambios que han tejido la memoria compartida de la región, una narrativa que cobra vida en esta muestra imprescindible para los amantes del arte y la cultura.

Un recorrido por la experiencia caribeña

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/imagen-whatsapp-image-2026-06-10-at-2-8ae1b54c.jpg Curada por Orlando Isaac, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 10 de enero de 2027, de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Organizada por la Fundación Frank y Haydée Rainieri, con el apoyo de los sucesores de Ann y Ted Kheel, la exhibición propone un recorrido por distintas miradas sobre la experiencia caribeña a través de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos e instalaciones.

Las obras abarcan desde el siglo XIX hasta la actualidad, revelando cómo diversas generaciones de artistas han interpretado los vínculos entre territorio, historia e identidad.

La selección presentada en Punta Cana reúne más de seis décadas de producción artística e incluye creadores de la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago, España, Francia y Uruguay.

Curada por Orlando Isaac, reúne obras de artistas como Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar, Jorge Pineda, Cándido Bidó y Ramón Oviedo, entre otros.

Las piezas seleccionadas muestran cómo el mar ha sido observado desde múltiples perspectivas: como frontera, refugio, ruta de tránsito, escenario de tensiones históricas y fuente inagotable de imaginación. Como resume el curador, "el mar no delimita el mundo; lo expande".

Dónde: Centro Cultural Rainieri. De martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Gratis.