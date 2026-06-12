Ministerio de la Mujer y AGN inauguran exposición que rescata el legado de Ercilia Pepín

La iniciativa del Ministerio de la Mujer y el Archivo General de la Nación busca honrar la memoria de Ercilia Pepín. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de preservar y difundir el legado de una de las figuras femeninas más influyentes de la historia nacional, el Ministerio de la Mujer, en coordinación con el Archivo General de la Nación, dejó inaugurada la exposición documental "Ercilia Pepín: una mirada a su ayer".

La muestra reúne una valiosa selección de documentos, fotografías y materiales inéditos que permiten conocer las distintas dimensiones de la vida de Ercilia Pepín, reconocida por su labor como educadora, patriota, sufragista y promotora de los derechos de las mujeres.

El director general del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá agradeció al Ministerio de la Mujer por haber escogido al AGN como sede de esta importante iniciativa cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/ministerio-de-la-mujer-y-agn-ercilia-pepinjpg-dsc8392-81bda296.jpg La exposición fue desarrollada a partir de una investigación realizada por Nacidit-Perdomo. (FUENTE EXTERNA)

Cassá destacó la calidad y el valor histórico de la exposición, calificándola como una muestra extraordinaria por su contenido, su cuidadosa curaduría y su capacidad para conectar al público con la trayectoria de una de las más importantes figuras femeninas de la República Dominicana.

Asimismo, felicitó a la gestora cultural, Ylonka Nacidit-Perdomo, por el esfuerzo realizado para rescatar y proyectar la memoria de Ercilia Pepín, a quien definió como una destacada intelectual, escritora, pensadora y patriota dominicana.

"Esta exposición constituye un importante aporte al fortalecimiento de la memoria histórica nacional y, de manera especial, al reconocimiento de la trayectoria y los aportes de la mujer dominicana a la construcción de nuestra sociedad", expresó.

Documentos inéditos para reconstruir la historia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/ercilia-pepin-a6ed0acb.jpg Algunos de los objetos expuestos.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó que esta iniciativa fortalece la preservación de la memoria histórica de las mujeres dominicanas y forma parte de las acciones desarrolladas por la institución para visibilizar y reivindicar el aporte de las pioneras del movimiento sufragista en el país.

Asimismo, señaló que la exposición permanecerá abierta al público durante dos meses en el lobby del Archivo General de la Nación, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, ofreciendo a las nuevas generaciones la oportunidad de acercarse a la trayectoria de mujeres que contribuyeron significativamente a la ampliación de los derechos y oportunidades de las dominicanas.

La exposición fue desarrollada a partir de una investigación realizada por Nacidit-Perdomo, quien explicó que los materiales exhibidos permiten profundizar en aspectos poco conocidos de la vida y obra de Ercilia Pepín.

Entre las piezas más relevantes figura una comunicación fechada en 1921, presentada por primera vez al público, en la que Pepín declina representar al gobierno interventor estadounidense en un encuentro internacional de mujeres sufragistas. Como afirma la investigadora, esta decisión estuvo fundamentada en sus firmes convicciones patrióticas.

Los visitantes también podrán apreciar diversos documentos inéditos relacionados con su trayectoria educativa y su compromiso social, entre ellos el pasaporte utilizado durante el viaje que realizó a Francia en 1926 junto a su discípula Ilma Contreras.