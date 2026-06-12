GFDD-Florida anuncia una amplia agenda cultural y académica para el otoño

La cartelera de GFDD-Florida contempla eventos culturales, espacios de reflexión y proyectos de colaboración binacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Global Foundation for Democracy and Development de la Florida (GFDD-Florida), institución asociada a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), presidida por el expresidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, presentó su programación de actividades y proyectos para los próximos meses.

Durante un encuentro con representantes de la prensa e invitados especiales celebrado en su sede, José Záiter, director ejecutivo de GFDD-Florida, dio a conocer las iniciativas que desarrollará la organización con el objetivo de fortalecer los vínculos culturales, académicos y de cooperación entre la República Dominicana y el estado de la Florida.

Como parte de la agenda, Záiter presentó la edición número 107 de la revista Global, publicación bimestral de Funglode dedicada al análisis de temas relacionados con la cultura, las ciencias sociales, la literatura, la filosofía, la economía, la comunicación, el medio ambiente y la política.

El ejecutivo informó que la revista será distribuida de manera sistemática en distintas localidades de Florida para ampliar su alcance entre la comunidad académica e intelectual de la región.

La programación también incluye actividades vinculadas al cine dominicano. En ese sentido, Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Dominicano, realizó un recuento histórico de la institución y destacó el impacto de la Ley de Cine en el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, iniciativa impulsada por Funglode junto a importantes actores del sector.

Asimismo, Soulangel Santana, subdirectora ejecutiva de GFDD-Florida, anunció junto a De la Cruz la presentación de la comedia De tal palo, tal astilla, dirigida por el actor y cineasta dominicano Frank Perozo.

La proyección tendrá lugar el 17 de septiembre en el emblemático Tower Theater de la Calle Ocho, en Miami, como parte de la celebración del noveno aniversario del GFDD-Florida Dominican Film Showcase.

Cine, literatura y pensamiento para conectar comunidades

Otro de los eventos destacados será la primera edición de la Gala del Legado Dominicano, programada para el 19 de septiembre en el Biltmore Hotel de Coral Gables.

Jennifer García, asesora de Planificación Estratégica de Funglode/GFDD-Florida, explicó que durante la gala serán reconocidas tres personalidades de origen dominicano por sus aportes a la promoción de la dominicanidad. La actividad, de carácter privado y por invitación, se realiza en colaboración con Neil Greene, fundador y CEO de Jaboy Productions.

García informó además que, para el mes de noviembre, GFDD-Florida auspiciará una conferencia titulada "El fenómeno dominicano en las Grandes Ligas del Béisbol", centrada en el impacto y la contribución de los peloteros dominicanos al béisbol profesional estadounidense.

La agenda de otoño concluirá con la participación de GFDD-Florida en la Feria Internacional del Libro de Miami, organizada por Miami Dade College, que se celebrará del 15 al 22 de noviembre.

En el marco del evento cultural será presentado el informe "Alianza Estratégica República Dominicana/Florida", elaborado conjuntamente con Florida International University (FIU), estudio que analiza las oportunidades y beneficios de la colaboración entre ambos territorios.

Al encuentro asistieron destacadas personalidades de los sectores empresarial, académico y comunitario, entre ellas Lourdes Castillo, presidenta de LATAM Family Office Society; José Llanio, asesor fiduciario; Noah Capayrou, asociado en GAMMA; George Cotton, asesor filántropo; Daniel León, CEO de Acasia Family Office, entre otros.