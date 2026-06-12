"Pequeños Grandes Talentos" convierte el domingo en un toque de queda familiar

Iván Ruiz, al centro, posa junto a participantes, jurados y miembros del equipo de producción durante la rueda de prensa de la novena temporada de Pequeños Grandes Talentos, que regresa este domingo a Color Visión con una nueva generación de talentos infantiles. ( SUMINISTRADA )

La novena temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) regresa este domingo 14 de junio a la pantalla dominicana, consolidando su lugar como uno de los realities más influyentes en la formación del talento infantil del país. El programa se transmitirá todos los domingos de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por Color Visión, canal 9, con una propuesta que combina competencia artística, valores humanos y oportunidades reales de desarrollo para los participantes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con la prensa celebrado anoche, donde el productor Iván Ruiz y el director de Color Visión, Ángel Laureano, presentaron los detalles de la nueva edición ante los medios.

Nueve temporadas de una apuesta que no se rinde

Para Iván Ruiz, llegar a la novena edición no es un logro menor. Lo que comenzó como un segmento dentro de El Show del Mediodía se ha transformado en un formato independiente con identidad propia, capaz de movilizar comunidades enteras en busca de talento infantil. Y ese recorrido, dice él, no estuvo exento de obstáculos.

"Uno siente una gran satisfacción de que cuando uno le echa ganas a algo, no importan los obstáculos. Cuando uno va por algo, no importan las barreras. Cuando uno cree en algo, se puede. Y esto es una muestra de eso, de que a pesar de todo y del poco apoyo en principio, nosotros seguimos, seguimos, seguimos", afirmó Ruiz con la convicción de quien sabe lo que costó llegar hasta aquí.

El productor destacó lo que considera el sello más diferenciador de PGT frente a otros formatos de entretenimiento infantil a nivel mundial: el compromiso con los participantes no termina cuando se apagan las cámaras.

"Ver cómo tenemos una cosecha de niños talentosos, hoy jóvenes, que no los abandonamos. Porque esta franquicia tiene algo importante y es que no abandonamos a los niños. Todos los reality del mundo, todos, los grandes reality, te premian, te dan tu gran premio y bye bye. PGT no", sentenció.

Un autobús de valores recorriendo el país

La novena temporada estrena una dinámica nueva: un autobús que acompañará a los participantes durante los tres meses de competencia, convirtiéndose en el escenario de misiones semanales vinculadas a valores. Una semana será una jornada ecológica en playas; otra, una experiencia comunitaria. La idea, explica Ruiz, es que cada episodio deje algo impreso más allá del entretenimiento.

"Cada semana tendrán una misión de valor, que eso es lo que nosotros queremos dejar impreso en la mente de los niños", explicó el productor. La estructura de la temporada contempla 12 episodios en total —11 originales y una repetición final—, distribuidos en ocho rondas clasificatorias, dos semifinales y una gran final.

Para identificar a los 48 participantes que competirán esta temporada, la producción realizó castings en Baní, Santiago, Nagua y Santo Domingo, cubriendo el sur, el Cibao, el nordeste y la capital. También se recibieron audiciones por WhatsApp. El resultado: más de 500 niños y niñas auditados de todo el país.

"Fuimos a Baní, ahí participaron todos del sur. Fuimos a Santiago, todo el Cibao. Fuimos a Nagua, todo el nordeste. Y aquí en Santo Domingo. Tuvimos cuatro locaciones buscando el talento de los niños", detalló Ruiz, quien calificó la respuesta de las comunidades como "excelente" y adelantó que el año próximo podrían ampliarse aún más las locaciones.

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"Cada semana tendrán una misión de valor, que eso es lo que nosotros queremos dejar impreso en la mente de los niños" Iván Ruiz Productor y conductor de programas de televisión “

El jurado y los premios de esta edición

La competencia será evaluada por un panel integrado por Rosa Karina, una de las cantantes cristianas más reconocidas del país; Diana Filpo; Laribel Olivero; y Enrique Félix. Como incentivo, la producción entregará premios que superan el millón de pesos, incluyendo becas escolares y artísticas, producción profesional de un tema musical, viajes todo incluido a Cancún, útiles escolares y otras sorpresas.

Aunque los premios materiales son significativos, Ruiz insiste en que el verdadero galardón de PGT es otro. "Inicialmente el premio es verse en la pantalla chica. Y si ganas, saber que te vamos a hacer una producción, que te vamos a contratar para la televisión pública, que te vamos a dar beca, que te vamos a dar seguimiento, que te vamos a visibilizar. Yo creo que ese es el gran premio", sostuvo.

Becas universitarias: el legado silencioso del programa

Más allá del espectáculo, PGT acumula un historial de impacto concreto en la vida de sus participantes. El caso más emblemático es el de Keren Montero, quien participó en el primer episodio del programa en 2017, quedó en segundo lugar y años después, con el respaldo del equipo de producción, obtuvo una beca en la Universidad de Berkeley.

"Con tu experiencia tú sabes que no siempre hay que quedar en primer lugar para descollar. Basta la muestra de Fernando Villalona, que quedó en un quinto o sexto lugar. Yo creo que es también el ímpetu, la actitud que tú le eches, las ganas que tú le eches", reflexionó Ruiz al hablar del recorrido de Keren.

A ella se suma Laila Taveras, quien recientemente recibió una beca en la Unibe. Y este año, el equipo prepara una sorpresa adicional: una beca universitaria para otro participante, cuyo nombre aún se mantiene en reserva. "Este año, a otro de ellos, por sorpresa, le vamos a conseguir una beca en una universidad. Entonces, esa es como la gran satisfacción", anticipó el productor.

La apuesta de conectar el talento artístico con la educación formal ha llevado también a que varios egresados del programa sean contratados por Canal 4, donde reciben clases de canto, baile y actuación, con tutores que los visitan en sus hogares. "Aproveché la coyuntura de estar en el Canal 4 y una parte de ellos es contratada para el Canal 4. Por allí tienen profesores de canto, de baile, de actuación. Y vamos desarrollando artistas y seres humanos productivos para la sociedad", explicó Ruiz.

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"Seguimos apostando por el gran valor que aporta este tipo de programas a la sociedad dominicana" Ángel Laureano Director de Color Visión “

Color Visión: apostar por lo que reúne a la familia

Desde Color Visión, su casa transmisora, el respaldo a PGT viene desde la convicción de que este tipo de contenido tiene un valor que trasciende el rating. Ángel Laureano, director del canal, fue directo al explicar por qué apostaron por convertir el programa en un espacio independiente de dos horas los domingos.

"Pequeños Grandes Talentos se ha convertido en una ventana donde los niños pueden proyectar sus talentos y cambiar el destino de sus vidas. En la temporada pasada, debido al impacto del programa, solicitamos a Iván Ruiz hacer una producción especial fuera de El Show del Mediodía, los domingos de 12:00 pm a 2:00 pm, y de inmediato se convirtió en un toque de queda que reunió a la familia frente al televisor", afirmó Laureano.

El directivo fue enfático en subrayar el compromiso del canal con este tipo de propuesta: "Esta nueva temporada seguimos apostando por el gran valor que aporta este tipo de programas a la sociedad dominicana."

Impacto

" Pequeños Grandes Talentos llega a su novena temporada sin haber perdido lo que lo hizo relevante desde el principio: la convicción de que el talento infantil dominicano merece más que un minuto de fama", agregó Iván Ruiz.

llega a su novena sin haber perdido lo que lo hizo relevante desde el principio: la convicción de que el talento infantil dominicano merece más que un de fama", agregó Iván Ruiz. En un ecosistema televisivo donde los realities suelen premiar y olvidar, PGT ha construido un modelo que conecta el escenario con la beca universitaria, el contrato televisivo y la formación humana .

y olvidar, PGT ha construido un modelo que conecta el escenario con la beca universitaria, el contrato televisivo y la formación . "El hecho de que más de 500 niños hayan acudido a las audiciones —sin que se anunciara públicamente cuál sería el premio— habla de una marca que ya no necesita seducir con dinero: su reputación la precede.

hayan acudido a las audiciones —sin que se anunciara públicamente cuál sería el premio— habla de una marca que ya no necesita seducir con dinero: su la precede. Para Color Visión, apostar por este formato es también una declaración sobre qué tipo de televisión quiere hacer. Y para la audiencia dominicana, cada domingo a mediodía, será nuevamente una cita obligada