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peritaje musical República Dominicana
peritaje musical República Dominicana

RD tiene un faro institucional en materia de peritaje musical, afirma el maestro Armando Olivero

El destacado artista pondera los avances técnico-jurídicos del país en la defensa del derecho de autor referente en musicología forense en Iberoamérica

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    RD tiene un faro institucional en materia de peritaje musical, afirma el maestro Armando Olivero
    El maestro Armando Olivero, encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras (DIPO) de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda). (SUMINISTRADA)

    La República Dominicana ha dado pasos significativos hacia la especialización y la excelencia técnico-jurídica en materia de peritaje musical, según destaca el maestro Armando Olivero, encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras (Dipo) de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda).

    El país cuenta hoy con una estructura científica y un referente institucional de primer orden en la ONDA, cuya dirección general está a cargo del licenciado José Rubén Gonell Cosme.

    Olivero define la musicología forense como una disciplina rigurosa que exige un binomio profesional casi anatómico: el dominio absoluto de la ciencia musical y la comprensión milimétrica del marco legal.

    Egresado del Conservatorio Nacional de Música en composición y orquestación sinfónica, y con una destacada trayectoria como pianista, director y arreglista, el maestro posee el oído y el criterio técnico para desarmar una obra hasta sus estructuras más profundas: armonía, melodía, ritmo y texturas.

    A este bagaje se suma su condición de profesional del derecho, egresado con honores Magna Cum Laude de la Universidad del Caribe (Unicaribe), con especialización en Propiedad Intelectual.

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