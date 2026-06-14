RD tiene un faro institucional en materia de peritaje musical, afirma el maestro Armando Olivero

El maestro Armando Olivero, encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras (DIPO) de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda). ( SUMINISTRADA )

La República Dominicana ha dado pasos significativos hacia la especialización y la excelencia técnico-jurídica en materia de peritaje musical, según destaca el maestro Armando Olivero, encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras (Dipo) de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda).

El país cuenta hoy con una estructura científica y un referente institucional de primer orden en la ONDA, cuya dirección general está a cargo del licenciado José Rubén Gonell Cosme.

Olivero define la musicología forense como una disciplina rigurosa que exige un binomio profesional casi anatómico: el dominio absoluto de la ciencia musical y la comprensión milimétrica del marco legal.

Egresado del Conservatorio Nacional de Música en composición y orquestación sinfónica, y con una destacada trayectoria como pianista, director y arreglista, el maestro posee el oído y el criterio técnico para desarmar una obra hasta sus estructuras más profundas: armonía, melodía, ritmo y texturas.

A este bagaje se suma su condición de profesional del derecho, egresado con honores Magna Cum Laude de la Universidad del Caribe (Unicaribe), con especialización en Propiedad Intelectual.

Avances en el Dipo

Bajo la dirección de Olivero , y en consonancia con la gestión del licenciado Gonell Cosme , el Dipo ha establecido una frontera metodológica crucial para la seguridad jurídica de los creadores dominicanos.

El trabajo de este departamento ha dotado al Estado dominicano de un órgano oficial de referencia institucional no solo a nivel local, sino en toda Iberoamérica. Sus informes periciales son piezas de alta precisión que ofrecen a los jueces las herramientas técnicas indispensables para dictar sentencias justas.

La defensa legal de la música

La música es arte, pero su defensa legal es una ciencia. Gracias al rigor y la solvencia del equipo técnico de la Onda, el derecho de autor en la República Dominicana cuenta con un referente institucional que garantiza el respeto a la creación del intelecto humano.