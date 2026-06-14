Mario Lebrón presenta su libro de poesía "Después del llanto, la sangre"

El poeta, actor y dramaturgo dominicano, Mario Lebrón, invita al público amante de la literatura a la puesta en circulación de su libro de poesía "Después del llanto, la sangre", un título que desde su nombre anuncia una escritura visceral, honesta y profundamente humana.

Características y contenido del poemario

El evento se celebrará el miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m. en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, como marco idóneo para recibir una obra que promete marcar un antes y un después en la poesía contemporánea dominicana.

"Después del llanto, la sangre", publicado bajo el sello ML Ediciones y Editorial Santuario, es un poemario que transita por los territorios más íntimos de la experiencia humana: el dolor, la resistencia y la transformación.

Su portada con la imagen de un búho en vuelo entre tonos ocres y un manto rojo encendido , anticipa una obra de imágenes poderosas y simbolismo profundo.

en vuelo entre tonos ocres y un manto rojo , anticipa una obra de imágenes poderosas y simbolismo profundo. Mario Lebrón extiende una invitación abierta y emotiva: "¡Ahí nos vemos!", convocando a lectores, amigos y a toda la comunidad literaria a compartir este momento de celebración de la palabra.