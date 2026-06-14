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Mario Lebrón poesía
Mario Lebrón poesía

Mario Lebrón presenta su libro de poesía "Después del llanto, la sangre"

La obra explora temas de dolor y transformación en la experiencia humana.

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    Mario Lebrón presenta su libro de poesía Después del llanto, la sangre
    Mario Lebrón es un destacado actor y escritor. (SUMINISTRADA)

    El poeta, actor y dramaturgo dominicano, Mario Lebrón, invita al público amante de la literatura a la puesta en circulación de su libro de poesía "Después del llanto, la sangre", un título que desde su nombre anuncia una escritura visceral, honesta y profundamente humana.

    Características y contenido del poemario

    El evento se celebrará el miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m. en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, como marco idóneo para recibir una obra que promete marcar un antes y un después en la poesía contemporánea dominicana.

    "Después del llanto, la sangre", publicado bajo el sello ML Ediciones y Editorial Santuario, es un poemario que transita por los territorios más íntimos de la experiencia humana: el dolor, la resistencia y la transformación.

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    • Su portada con la imagen de un búho en vuelo entre tonos ocres y un manto rojo encendido, anticipa una obra de imágenes poderosas y simbolismo profundo.
    • Mario Lebrón extiende una invitación abierta y emotiva: "¡Ahí nos vemos!", convocando a lectores, amigos y a toda la comunidad literaria a compartir este momento de celebración de la palabra.
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