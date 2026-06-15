El choque de helicópteros que cobró las vidas del cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi

Avanza la investigación del accidente en Río de Janeiro en el que murieron el youtuber Gaspi, el cantante Oliver Tree y el productor audiovisual Lucas Vignale. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades brasileñas continúan investigando las circunstancias que rodearon la colisión de dos helicópteros ocurrida en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, un accidente que dejó seis personas fallecidas y generó repercusión internacional debido a la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento entre las víctimas.

Las labores de peritaje están a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo de la Fuerza Aérea Brasileña que analiza las condiciones de vuelo, las comunicaciones entre las aeronaves y las evidencias recolectadas en el lugar del siniestro para determinar las causas de la colisión.

Según información preliminar de la investigación, entre los ocupantes de una de las aeronaves figuraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido popularmente como "Gaspi", y el productor audiovisual Lucas Vignale. Las autoridades trabajan además en la identificación formal de todas las víctimas y en la reconstrucción de la secuencia de hechos que derivó en la tragedia.

De acuerdo con los reportes iniciales, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento privado y se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar, provocando cuantiosos daños materiales y movilizando a los equipos de emergencia.

En las últimas horas, los investigadores han revisado imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como registros operativos y documentación técnica de ambas aeronaves. También se evalúan las condiciones meteorológicas existentes al momento del accidente y otros factores que podrían haber influido en el choque.

La tragedia ha provocado una profunda conmoción en los ámbitos artístico y digital. Amigos, colegas y seguidores de las víctimas han expresado su pesar a través de redes sociales, donde continúan multiplicándose los homenajes y mensajes de despedida.

Figuras que marcaron a millones de seguidores

Gaspi, de 23 años, se había consolidado como una de las figuras más populares del entretenimiento digital argentino gracias a sus contenidos humorísticos y a su presencia en algunos de los eventos más importantes del universo de los creadores de contenido en América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/befunky-collage-2026-06-15t102024960-0060b02c.jpg Gaspi.

Oliver Tree, de 32 años, alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como "Life Goes On" y "Miss You". El artista se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional y tenía previsto iniciar una serie de presentaciones en Europa durante las próximas semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/befunky-collage-2026-06-15t101657296-f3f71b32.jpg El cantante Oliver Tree.

Entre las víctimas también se encontraba Lucas Vignale, realizador y productor audiovisual argentino que participó en proyectos de destacados exponentes de la música urbana latinoamericana, entre ellos Bizarrap, Trueno y J Balvin. Su trabajo fue ampliamente valorado dentro de la industria por su creatividad y propuesta visual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/befunky-collage-2026-06-15t101917574-c05e2cfc.jpg Lucas Vignale.

Mientras avanza la investigación, especialistas también han desmentido la difusión de videos que supuestamente mostrarían el momento del accidente. Diversas verificaciones determinaron que las imágenes viralizadas corresponden en realidad a una colisión de helicópteros militares ocurrida en Malasia en 2024 y no guardan relación con el siniestro registrado en Río de Janeiro.

Las autoridades brasileñas informaron que los resultados preliminares de las pericias serán dados a conocer una vez concluido el análisis técnico de las pruebas recopiladas, en una investigación que busca esclarecer una de las tragedias aéreas más impactantes del año en la región.