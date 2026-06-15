Fallece Marcos Jorge "Kimbo", destacado artista plástico y promotor del carnaval vegano

El artista plástico Marcos Jorge "Kimbo" dedicó más de cuatro décadas a fortalecer la identidad artística. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Marcos Jorge "Kimbo" (1961-2026), reconocido artista plástico, gestor cultural y una de las figuras más influyentes del carnaval y la vida cultural de La Vega.

Nacido en la comunidad de El Hatico, en La Vega, Kimbo inició su formación artística en 1978 en la Escuela de Bellas Artes Enrique García Godoy. Posteriormente amplió sus conocimientos en composición y artes gráficas, desarrollando una trayectoria creativa que lo convirtió en uno de los más importantes referentes culturales de su provincia y del país.

Miembro del CODAP desde 1994, participó durante más de tres décadas en exposiciones individuales y colectivas, bienales nacionales, proyectos escénicos, publicaciones e intercambios culturales realizados en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, consolidando una carrera caracterizada por la innovación y el compromiso con las manifestaciones artísticas populares.

Además de su reconocida labor como pintor, Kimbo desempeñó un papel fundamental como gestor cultural. Desde la dirección de la Casa de la Cultura de La Vega impulsó numerosos proyectos orientados al fortalecimiento de las artes y al desarrollo de nuevos talentos, dejando una huella imborrable en varias generaciones de creadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/79c6c8ae-a268-400f-80e7-df7e7fc64481-38c74cec.jpg El fallecido artista contribuyó al Carnaval Vegano.

Su nombre también quedó estrechamente ligado al carnaval vegano, una de las expresiones culturales más representativas del país. A través de su creatividad y visión artística contribuyó a enriquecer esta tradición, incorporando nuevas propuestas visuales y fortaleciendo su valor como símbolo de identidad colectiva.

"Kimbo fue mucho más que un artista; fue un sembrador de ideas, un promotor incansable de la cultura y un innovador que entendió el arte como una herramienta para preservar la memoria y fortalecer el sentido de pertenencia de su comunidad", destacó el CODAP en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/5d164db3-06df-472f-b6f1-c471abf0d284-9faa6681.jpg Una de las obras del artista.

La partida de Marcos Jorge enluta a la comunidad artística nacional, al carnaval dominicano y, de manera especial, a La Vega, ciudad que lo vio crecer y donde desarrolló gran parte de su legado cultural.

Sin embargo, su obra, su compromiso con la cultura y el impacto de su labor educativa y comunitaria permanecerán vivos en las instituciones que ayudó a fortalecer, en las expresiones artísticas que impulsó y en los creadores que encontraron inspiración en su ejemplo.

El CODAP y diversas personalidades del ámbito cultural han expresado sus condolencias a familiares, amigos y allegados del artista, recordando a Kimbo como una figura esencial del arte dominicano contemporáneo y un defensor apasionado de las tradiciones culturales nacionales.