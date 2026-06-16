Dominicana dirige desfile cultural en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Raiza Gonzalez y A´gatha Ruiz de la Prada, tras finalizar el desfile. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Raiza González, presidenta y fundadora de Global Couture U.S., encabezó la producción del desfile internacional de moda "Threads That Connect Us", realizado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del país norteamericano.

El evento se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la institución, que por primera vez acogió una presentación de moda como parte de su programación cultural. La actividad reunió a miembros del Congreso estadounidense, representantes diplomáticos, líderes comunitarios, artistas y profesionales del sector de la moda.

De acuerdo con una nota de prensa enviada por la organización a Diario Libre, la propuesta fue desarrollada por Global Couture U.S. con el objetivo de presentar la moda como una herramienta de expresión cultural y de conexión entre distintas comunidades.

Durante el desfile, participaron diseñadores y artistas de diferentes países y orígenes, con presentaciones que incluyeron piezas inspiradas en influencias culturales del continente americano.

El programa abrió con la participación del grupo de percusión Hands on Drums, acompañado por el diseñador afro-latino Jean Décort. También se presentaron interpretaciones musicales a cargo de los tenores Allan Palacios e Israel Lozano, junto al chelista Carlos Cello.

La representación de comunidades indígenas estuvo a cargo de la diseñadora Kayla Smith, de Dakota del Norte, con una colección inspirada en la Nación Hunkpapa Lakota.

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El evento incluyó además la participación de las diseñadoras Massiel Privé y Raiza Bonaparte, la artesana Benny Yovanka, el diseñador panameño Tony Vergara, la diseñadora Giannina Azar y la española Ágatha Ruiz de la Prada. El cierre estuvo a cargo de la diseñadora colombiana Martha de Royet.

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La producción concluyó con una presentación que, según los organizadores, buscó resaltar la diversidad cultural en el contexto de la celebración de los 250 años de Estados Unidos .

en el contexto de la celebración de los de . La iniciativa fue desarrollada por Global Couture U.S. como parte de sus proyectos de promoción cultural a través de la moda y el arte.