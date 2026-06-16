El Festival Sabores de Miches reúne actividades en torno a la gastronomía local

Imagen del acto inaugural del Festival Sabores de Miches. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Sabores de Miches se realizó del 11 al 14 de junio en el municipio de Miches, provincia El Seibo, con actividades centradas en la gastronomía local y su relación con el desarrollo turístico.

El evento fue organizado por Yankel Coplín Mauricio, Claritza Amparo y Ualnovis Nova, con el apoyo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), la Alcaldía de Miches, la Fundación Tropicalia y Four Seasons Resort Dominican Republic at Tropicalia.

Durante el desarrollo del festival, el Parque Juan Pablo Duarte sirvió como escenario para la realización de actividades con la participación de productores, pescadores, cocineros, emprendedores, artesanos, autoridades y visitantes.

El programa incluyó demostraciones culinarias, talleres, concursos y presentaciones gastronómicas. Entre ellas, el cooking show del dulce típico "Morocco de Miches", dirigido por la chef Yanna Peralta; el taller "Calidad y autenticidad de la gastronomía en la construcción de la identidad de un destino turístico", impartido por el chef Olivier Bur; el Gran Caldero Michero, preparado por la chef Solangel Velázquez, y el concurso "La Receta de la Abuela – Con Coco".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/image-62-b446c9f9.png

La actividad contó con la participación de representantes de Fundación Tropicalia y Four Seasons Resort Dominican Republic at Tropicalia. En una de las demostraciones culinarias, el gerente general del hotel, Hervé Fucho, presentó una preparación elaborada con productos locales.

Te puede interesar Casa de Campo Food & Wine Festival 2025: una cita imperdible para amantes de la buena mesa

Durante el evento, los organizadores señalaron que la iniciativa busca promover la gastronomía local dentro de actividades vinculadas al desarrollo turístico del municipio.

Más

El festival concluyó con la realización de las actividades programadas en el municipio de Miches.