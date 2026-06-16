Muere la actriz turca Ece Irtem, un día después de su cumpleaños

La actriz turca Ece Irtem, conocida por su papel de Isil en la serie Sorbete de arándanos, falleció este lunes a los 35 años, según informaron diversos medios de comunicación de Turquía.

La noticia ha generado reacciones entre seguidores de las producciones turcas y miembros de la industria del entretenimiento, debido a que la intérprete había celebrado su cumpleaños apenas un día antes de su fallecimiento.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, Irtem, quien también protagonizó la serie El hombre equivocado, sufrió una descompensación mientras se encontraba en su residencia junto a su madre. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta, pero no lograron reanimarla.

La agencia que representaba a la actriz confirmó el fallecimiento mediante un comunicado emitido por su abogado. Según explicó el representante legal, las primeras evaluaciones apuntan a que la causa de la muerte podría estar relacionada con un infarto.

"Según las primeras determinaciones, creemos que falleció por un infarto", indicó el abogado en declaraciones recogidas por medios turcos.

No obstante, precisó que las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso y que será el informe forense el que establecerá oficialmente la causa del fallecimiento.

Trayectoria artística

Nacida el 14 de junio de 1991 en Sivas, Turquía, Ece Irtem cursó estudios de Ópera y Canto en la Universidad Yasar. Posteriormente completó su formación actoral en el Centro Cultural Sadri Alisik de Estambul.

Durante su carrera participó en diversas producciones televisivas, entre ellas Yeni Gelin, Bay Yanlis, Payitaht Abdülhamid, Paramparça y Sandik Kokusu.

Sin embargo, fue su participación en "Sorbete de arándanos" la que le permitió alcanzar una mayor proyección internacional. La producción se ha convertido en una de las series turcas con mayor difusión en distintos mercados durante los últimos años. Otra de sus telenovelas más populares fue "One love".

Horas antes de su fallecimiento, la actriz había compartido mensajes en sus redes sociales para agradecer las felicitaciones recibidas por su cumpleaños número 35.

Las autoridades y familiares permanecen a la espera de los resultados oficiales de la investigación que determinarán las causas de su muerte.