×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Noche Duerma
Noche Duerma

"Noche Duerma" evalúa expansión internacional más allá de Estados Unidos

La producción informó que el programa nocturno, actualmente transmitido en República Dominicana y la diáspora en EE. UU., busca ampliar su distribución a nuevos mercados en América Latina y el Caribe

    Expandir imagen
    "Noche Duerma" evalúa expansión internacional más allá de Estados Unidos
    Los Hermanos Rosario durante una presentación en el programa de televisión "Noche Duerma". (FUENTE EXTERNA)

    El programa "Noche Duerma" analiza la posibilidad de expandir su transmisión a mercados internacionales fuera de Estados Unidos, según informó su producción.

    Actualmente, el espacio se emite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la noche por RTVD Canal 4 en la República Dominicana, y de manera simultánea en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana.

    La producción, a cargo de Martí Producciones y encabezada por Luisín Martí, indicó que se encuentran en conversaciones para ampliar la señal hacia otros territorios de la región, incluyendo Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

    El elenco está integrado por Pamela De León, Miguel Alcántara, Liondy Ozoria, Rafa Bobadilla, Raulito Grisanty y Steffany Matos, quienes participan en los distintos bloques del programa.

    El formato del programa incluye segmentos de entretenimiento, música en vivo, entrevistas y participación de invitados.

    Según la información ofrecida por la producción, el formato combina diferentes secciones dirigidas a una audiencia familiar.

    Más

    • La producción también ha informado que el programa cuenta con interacción del público a través de redes sociales, donde se comparten comentarios y contenido relacionado con las emisiones.
    • En el ámbito digital, la cuenta oficial del programa en Instagram registra más de 27 mil seguidores, según datos de la plataforma.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.