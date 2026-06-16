"Noche Duerma" evalúa expansión internacional más allá de Estados Unidos

Los Hermanos Rosario durante una presentación en el programa de televisión "Noche Duerma". ( FUENTE EXTERNA )

El programa "Noche Duerma" analiza la posibilidad de expandir su transmisión a mercados internacionales fuera de Estados Unidos, según informó su producción.

Actualmente, el espacio se emite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la noche por RTVD Canal 4 en la República Dominicana, y de manera simultánea en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana.

La producción, a cargo de Martí Producciones y encabezada por Luisín Martí, indicó que se encuentran en conversaciones para ampliar la señal hacia otros territorios de la región, incluyendo Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

El elenco está integrado por Pamela De León, Miguel Alcántara, Liondy Ozoria, Rafa Bobadilla, Raulito Grisanty y Steffany Matos, quienes participan en los distintos bloques del programa.

El formato del programa incluye segmentos de entretenimiento, música en vivo, entrevistas y participación de invitados.

Según la información ofrecida por la producción, el formato combina diferentes secciones dirigidas a una audiencia familiar.

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La producción también ha informado que el programa cuenta con interacción del público a través de redes sociales, donde se comparten comentarios y contenido relacionado con las emisiones.

En el ámbito digital, la cuenta oficial del programa en Instagram registra más de 27 mil seguidores, según datos de la plataforma.