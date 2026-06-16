Roberto Ángel Salcedo encabeza apertura de reunión de ministros de Cultura de la CECC/SICA

Roberto Ángel Salcedo dio apertura a la CECC/SICA de los ministros de Cultura aborda temas clave como derechos culturales, inteligencia artificial. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se convirtió este martes en sede del diálogo cultural regional con la celebración de la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA), encuentro encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

La reunión congrega a altas autoridades culturales de Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias y construir una agenda común que impulse el desarrollo cultural, la innovación y la preservación del patrimonio de los pueblos.

Durante la ceremonia inaugural, Salcedo resaltó el valor estratégico de la cultura como herramienta de integración, desarrollo sostenible y cohesión social, destacando la importancia de generar espacios de diálogo que permitan identificar desafíos compartidos y desarrollar soluciones conjuntas para la región.

"La cultura es un puente que nos une, fortalece nuestra identidad y contribuye al desarrollo de nuestras sociedades. Este encuentro representa una oportunidad para consolidar alianzas y avanzar en políticas que beneficien a nuestros creadores, gestores culturales y comunidades", expresó el ministro.

La jornada contó con la participación de Elvin Lenin Cabrera, subsecretario de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras; Rolando Cocom, director del National Institute of Culture and History de Belice; Emiliano Valdés Melendreras, viceministro de Cultura de Guatemala; y Katherine Bucktron, directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura de Panamá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-16-at-20924-pm-1-e516bc22.jpeg Entre las iniciativas presentadas destacaron los programas de acompañamiento legal al sector cultural impulsados por Costa Rica.

También estuvieron presentes Dania Tolentino, embajadora de El Salvador acreditada en la República Dominicana, en representación del Ministerio de Cultura salvadoreño, y Edwin Arias Chinchilla, embajador de Costa Rica en el país, en representación del Ministerio de Cultura y Juventud costarricense.

Agenda de trabajo

Por parte del Ministerio de Cultura dominicano participaron igualmente los viceministros Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural, y Amaury Sánchez, de Creatividad y Formación Artística.

La agenda de trabajo se centró en seis áreas prioritarias: la protección de los derechos de artistas y trabajadores culturales; la salvaguardia del patrimonio cultural; la generación de datos, indicadores y cuentas satélite de cultura; la descentralización de la gestión cultural; los derechos digitales, la inteligencia artificial y los derechos de autor; y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.

Durante las sesiones, las delegaciones compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la protección social y legal del sector cultural, la preservación del patrimonio y el desarrollo de sistemas de información que permitan diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia.

Entre las iniciativas presentadas destacaron los programas de acompañamiento legal al sector cultural impulsados por Costa Rica; el proyecto dominicano ARTSECURE, orientado al fortalecimiento y protección de artistas y gestores culturales; así como diversos esfuerzos desarrollados por Honduras, El Salvador y Belice para la preservación de su patrimonio y tradiciones culturales.

Asimismo, Guatemala y Panamá expusieron avances en la creación de sistemas de información y estadísticas culturales, herramientas clave para medir y visibilizar el impacto de la cultura en el desarrollo económico y social de la región.

Como parte de su participación, la República Dominicana presentó propuestas de cooperación vinculadas a la innovación cultural y abordó temas relacionados con el Programa Ibermedia y los preparativos del XII Encuentro Iberoamericano de Museos.

La reunión concluirá con la adopción de acuerdos orientados a fortalecer la cooperación cultural regional y consolidar mecanismos permanentes de intercambio entre los países miembros de la CECC/SICA.