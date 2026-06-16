Roberto Ángel Salcedo encabeza apertura de reunión de ministros de Cultura de la CECC/SICA
Representantes de siete países analizan estrategias conjuntas para impulsar la cultura como motor de desarrollo, cohesión social e integración regional
La República Dominicana se convirtió este martes en sede del diálogo cultural regional con la celebración de la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA), encuentro encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.
La reunión congrega a altas autoridades culturales de Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias y construir una agenda común que impulse el desarrollo cultural, la innovación y la preservación del patrimonio de los pueblos.
Durante la ceremonia inaugural, Salcedo resaltó el valor estratégico de la cultura como herramienta de integración, desarrollo sostenible y cohesión social, destacando la importancia de generar espacios de diálogo que permitan identificar desafíos compartidos y desarrollar soluciones conjuntas para la región.
"La cultura es un puente que nos une, fortalece nuestra identidad y contribuye al desarrollo de nuestras sociedades. Este encuentro representa una oportunidad para consolidar alianzas y avanzar en políticas que beneficien a nuestros creadores, gestores culturales y comunidades", expresó el ministro.
La jornada contó con la participación de Elvin Lenin Cabrera, subsecretario de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras; Rolando Cocom, director del National Institute of Culture and History de Belice; Emiliano Valdés Melendreras, viceministro de Cultura de Guatemala; y Katherine Bucktron, directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura de Panamá.
También estuvieron presentes Dania Tolentino, embajadora de El Salvador acreditada en la República Dominicana, en representación del Ministerio de Cultura salvadoreño, y Edwin Arias Chinchilla, embajador de Costa Rica en el país, en representación del Ministerio de Cultura y Juventud costarricense.
Agenda de trabajo
Por parte del Ministerio de Cultura dominicano participaron igualmente los viceministros Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural, y Amaury Sánchez, de Creatividad y Formación Artística.
La agenda de trabajo se centró en seis áreas prioritarias: la protección de los derechos de artistas y trabajadores culturales; la salvaguardia del patrimonio cultural; la generación de datos, indicadores y cuentas satélite de cultura; la descentralización de la gestión cultural; los derechos digitales, la inteligencia artificial y los derechos de autor; y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.
Durante las sesiones, las delegaciones compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la protección social y legal del sector cultural, la preservación del patrimonio y el desarrollo de sistemas de información que permitan diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia.
Entre las iniciativas presentadas destacaron los programas de acompañamiento legal al sector cultural impulsados por Costa Rica; el proyecto dominicano ARTSECURE, orientado al fortalecimiento y protección de artistas y gestores culturales; así como diversos esfuerzos desarrollados por Honduras, El Salvador y Belice para la preservación de su patrimonio y tradiciones culturales.
Asimismo, Guatemala y Panamá expusieron avances en la creación de sistemas de información y estadísticas culturales, herramientas clave para medir y visibilizar el impacto de la cultura en el desarrollo económico y social de la región.
Como parte de su participación, la República Dominicana presentó propuestas de cooperación vinculadas a la innovación cultural y abordó temas relacionados con el Programa Ibermedia y los preparativos del XII Encuentro Iberoamericano de Museos.
La reunión concluirá con la adopción de acuerdos orientados a fortalecer la cooperación cultural regional y consolidar mecanismos permanentes de intercambio entre los países miembros de la CECC/SICA.