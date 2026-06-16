"Sí y... Nights": la historia irrepetible que se cuenta cada semana

Elenco de "Sí y... Nights" previo a una función de teatro de improvisación en el Velvet Room. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Venganza de Nina contaba una típica historia de acción... Era el relato de un exagente de inteligencia cuya hija es secuestrada por un peligroso cartel que encabezaba una red ilegal de, nada más y nada menos que, equipos de sonido para vehículos o "kitipos" y pantalones "tubitos".

La propuesta existió y se disfrutó por una intrépida audiencia que se rió hasta más no poder, pero se relata en pasado porque nunca volverá a ver los reflectores de algún escenario.

La improvisación teatral, popularmente conocida como "improv", es una disciplina escénica que se está ganando su lugar en el quehacer artístico dominicano, con una diversidad de propuestas cada vez más amplia.

En este tipo de actividades, los actores y actrices crean historias, personajes y diálogos en tiempo real, sin un guion preestablecido ni preparación previa, lo que hace que cada función sea única e irrepetible.

Un espectáculo interactivo

Este innovador e interactivo formato es el que alimenta Sí y... Nights, que cada martes presenta una propuesta inédita en el glamuroso espacio Velvet Room, localizado en Plaza Bloom, del sector Los Cacicazgos.

"Todo lo que surge es espontáneo. Nosotros podemos pedirle una palabra, un título o una anécdota al público, y a partir de ahí volvemos eso nuestro guion", expresa Suzette Reyes, anfitriona y directora creativa del proyecto.

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El espectáculo está estructurado en dos actos. El primero lo componen juegos cortos y dinámicos, mientras que el segundo presenta formatos narrativos más extensos, como historias de acción, terror o comedia, construidas a partir de propuestas del público.

Para facilitar la participación, los organizadores implementan un sistema de pulseras que permite a los asistentes indicar si desean intervenir durante la función; verde es para quienes estén disponibles y rojo para las personas más tímidas. Con esta medida buscan garantizar una experiencia cómoda y voluntaria para la audiencia.

"El teatro de improvisación es una de las técnicas actorales más genuinas, porque los improvisadores dejan entrever mucho quiénes son y no solamente representan personajes." Gabi Balsells Maestra y actriz de teatro “

Un elenco muy unido

Una de las características fundamentales de este espectáculo es la integración de su elenco, evidente en su compenetración y energía a la hora de dar vida a las divertidas historias que cada semana construyen.

La mayoría coincide en que Sí y... Nights y la improvisación teatral les ofrecen un espacio de crecimiento escénico para desdoblarse y ofrecer una actuación más íntima.

En palabras de la maestra y actriz, Gabi Balsells: "el teatro de improvisación es una de las técnicas actorales más genuinas, porque los improvisadores dejan entrever mucho quiénes son y no solamente representan personajes".

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En la apreciación de esta experta en improvisación teatral, el proyecto ha mejorado la valoración del público sobre este tipo de actividades, además de que le ha brindado un "nuevo espacio a los improvisadores para que puedan practicar en escena".

Para la intérprete, Francheska Peralta, Sí y... Nights ha cambiado los shows de improvisación y ha unificado a la comunidad de la improv. "Siento que somos una comunidad muy unida ahora y que gracias a eso hemos logrado hacer un montón de cosas", agrega.

La consolidación del proyecto también coincide con el crecimiento de la improvisación teatral en el país. Sus integrantes destacan que la apertura de espacios formativos especializados contribuyó a la preparación de nuevos actores y a la expansión de esta disciplina escénica.

Otro punto muy común entre las valoraciones de los artistas es que Sí y... Nights les ha brindado una plataforma para crecer en materia de interpretación y les ha expuesto a toda clase de experiencias escénicas, fortaleciendo sus capacidades de improvisación y de interpretación.

El elenco opera bajo un formato rotativo e incluye a Carlos Cid, Laura Nanita, Luinis Olaverría, Gabi Balsells, Iván Aybar, Guille Valdez, Shakira Castillo, Krystal Taveras, Abi De Óleo, Franchesca Rodríguez, Francheska Peralta, Gaby Tavares y la propia Suzette Reyes.

De igual forma, en este trabajo se involucran diversos talentos tras bambalinas como Robert Lizardo y Carmen Cestero, que se encargan de toda la logística y producción detrás de cada espectáculo.

¿Cómo surge la propuesta?

Sí y... Nights surgió como una alternativa artística para dar vida a Velvet Room, un espacio que se encontraba en proceso de transformación dentro de la plaza comercial Bloom.

Las boletas tienen un costo de 500 pesos y se adquieren de forma exclusiva a través de la plataforma Ticket Max.

Lo que comenzó como una prueba de tres meses se ha convertido en una estancia de más de ocho meses y contando, respaldada fundamentalmente por una asistencia constante de espectadores y el interés creciente por el teatro de improvisación.

Esta iniciativa nació cuando los administradores del local buscaron una oferta cultural para acompañar la apertura del espacio. En principio se contempló la posibilidad de presentar obras en formato de microteatro y otras propuestas escénicas. Sin embargo, la cercanía de la fecha de inauguración llevó a los organizadores a optar por una alternativa más viable en el corto plazo: un espectáculo de improvisación.

El espectáculo se basa en la construcción de historias y escenas a partir de sugerencias del público. Los actores utilizan palabras, títulos o anécdotas aportadas por los asistentes para desarrollar narrativas en tiempo real, sin un guion previamente establecido.

La propuesta es desarrollada por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del cine, la producción audiovisual, la actuación y la improvisación teatral.

Según sus creadores, la improvisación requiere entrenamiento y estructuras de trabajo definidas, aunque el contenido final surge en el momento. Esta dinámica convierte cada función en una experiencia distinta y permite una interacción directa entre artistas y espectadores.

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