Voluntariado Prioriza RD lanza "Islotes Limpios" y convoca jornada simultánea de limpieza

El programa impulsado por Prioriza RD combina acciones de limpieza, educación ambiental y participación ciudadana. ( FUENTE EXTERNA )

El Voluntariado Prioriza RD anunció el lanzamiento del programa "Islotes Limpios" y una jornada simultánea de limpieza de playas el próximo sábado 19 de septiembre de 2026, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, en Cayo Vigía, Cayo Linares y Cayo Levantado, con el objetivo de contribuir a la conservación de los islotes de la bahía de Samaná y promover una mayor conciencia ambiental entre residentes y visitantes.

La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas, celebrado cada año el tercer sábado de septiembre para fomentar la protección de los ecosistemas costeros.

La jornada tendrá como lema "La contaminación no es instagramable", un mensaje que busca llamar la atención sobre el deterioro ambiental que afecta estos espacios naturales y motivar a la ciudadanía a convertirse en parte de la solución.

A través del programa "Islotes Limpios", Prioriza RD busca movilizar a voluntarios, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente para desarrollar acciones concretas de limpieza y educación ambiental.

La actividad reunirá a voluntarios, estudiantes, representantes de organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, miembros de la Asociación de Vendedores de Cayo Levantado, colaboradores de Priority Courier y ciudadanos interesados en contribuir a la preservación de estos importantes ecosistemas costeros.

"Islotes Limpios surge como respuesta a la creciente preocupación por la acumulación de residuos sólidos, la contaminación ambiental y el deterioro de infraestructuras ubicadas en espacios naturales de gran valor ecológico, histórico y turístico, como los islotes de Cayo Vigía y Cayo Linares", expresó Valentina Campion, Miss Samaná Universo 2026, voluntaria, imagen y portavoz de la iniciativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/a331605e-852e-42bf-92a1-ead22496aa60-d4feb175.jpg La participante al Miss RD Universo, Valentina Campion. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Mayra Delgado, Miss Mundo Dominicana 2024 e imagen oficial de la Jornada de Limpieza de Playas 2026, señaló que el proyecto busca fortalecer la educación ambiental y fomentar una cultura de responsabilidad colectiva frente a los desafíos que enfrentan los ecosistemas costeros.

"La protección de nuestros recursos naturales es una responsabilidad compartida. A través de ´Islotes Limpios´ queremos inspirar a más personas a involucrarse activamente en el cuidado de estos espacios que forman parte del patrimonio natural de la República Dominicana", afirmó Delgado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/373b952c-3343-4fec-8f76-6e5592fa1a24-3f8cb1c3.jpg La reina de belleza Mayra Delgado.

Prioriza RD solicita apoyo de las autoridades

El Voluntariado Prioriza RD aprovechó el anuncio para hacer un llamado al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Policía Turística (Politur) a fortalecer las acciones destinadas a la recuperación, protección y vigilancia de los islotes de la bahía de Samaná.

La organización solicitó al Ministerio de Turismo agilizar los trabajos de levantamiento técnico anunciados por el ministro David Collado como paso previo al proceso de licitación para la rehabilitación de los puentes peatonales que conectan el municipio de Santa Bárbara de Samaná con los cayos Linares y Vigía.

Asimismo, pidió al Ministerio de Medio Ambiente intervenir la zona ante el estado de contaminación que afecta estos ecosistemas y reforzar las labores de vigilancia y seguridad en coordinación con Politur.

Según residentes de la zona, las estructuras presentan un avanzado estado de deterioro y han sido escenario de actos vandálicos y otras prácticas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los puentes fueron construidos a finales de la década de 1960 como parte de un programa de fortalecimiento de la infraestructura vial y turística de la provincia. Prioriza RD considera que su recuperación contribuiría a preservar el patrimonio paisajístico de Samaná, fortalecer el atractivo turístico del destino y garantizar espacios seguros para residentes y visitantes.

El Voluntariado Prioriza RD invitó a ciudadanos, organizaciones sociales, centros educativos, empresas e instituciones a sumarse a la jornada del próximo 19 de septiembre y contribuir activamente a la protección de uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de la República Dominicana.

Los interesados pueden seguir las redes sociales de Prioriza RD (@priorizard) para conocer los detalles del programa, los puntos de encuentro y el proceso de inscripción para participar como voluntarios.

Sobre Prioriza RD

Prioriza RD es el programa de voluntariado corporativo de Priority Courier, creado por su director ejecutivo, David Sosa, con la misión de unir esfuerzos y voluntades para generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.

La iniciativa canaliza el compromiso social de los colaboradores de la empresa mediante acciones orientadas al bienestar colectivo y la protección del medio ambiente. Su labor se desarrolla a través de seis ejes fundamentales: conservación ambiental, fortalecimiento de la educación en logística y cadena de suministro, promoción de la salud, impulso del deporte, enriquecimiento cultural y fomento de la solidaridad.

Actualmente, Prioriza RD está integrado por colaboradores de Priority Courier y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente y el bienestar social, quienes participan de manera voluntaria en proyectos, jornadas y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y promover una ciudadanía más consciente, participativa y responsable.