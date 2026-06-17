Artistas plásticos solicitan al Ministerio de Cultura entregar el Premio Nacional de Artes Visuales

El presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), Joel Gonell, en una imagen de arcvhivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) solicitó al Ministerio de Cultura la realización y entrega del Premio Nacional de Artes Visuales correspondiente al año 2026, mediante una comunicación dirigida al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

La carta, fechada el 26 de mayo de 2026 y firmada por el presidente del gremio, Joel Gonell, y el secretario general, Pedro Pablo Méndez, fue enviada a través del viceministro de Creatividad y Participación Popular, Amaury Sánchez.

En el documento, la entidad plantea que el reconocimiento constituye una de las principales distinciones otorgadas por el Estado dominicano a creadores de las artes visuales y solicita que el galardón sea convocado y entregado durante el presente año.

El Codap señaló que considera importante mantener la continuidad de este reconocimiento, al entender que forma parte de las políticas de estímulo y valoración de la trayectoria artística en el país.

La solicitud se produce en un contexto en el que, según miembros del sector de las artes visuales, el premio no fue entregado en 2025 y, hasta la fecha, no se han anunciado oficialmente los procedimientos o fechas para su realización en 2026.

En la comunicación, el gremio expresó su confianza en que el Ministerio de Cultura dará seguimiento a la petición y adoptará las medidas correspondientes para garantizar la celebración del premio.

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El Premio Nacional de Artes Visuales es una distinción destinada a reconocer la trayectoria y los aportes de artistas dominicanos al desarrollo de las artes visuales. Su otorgamiento forma parte de los mecanismos de reconocimiento cultural impulsados por el Estado dominicano .

es una distinción destinada a reconocer la trayectoria y los aportes de artistas dominicanos al desarrollo de las visuales. Su otorgamiento forma parte de los mecanismos de reconocimiento cultural impulsados por el . Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha informado públicamente sobre la convocatoria o entrega del galardón correspondiente a 2026.