Guido Gómez Mazara presenta el libro "Para que no se repita"

Al culminar el evento, Guido Gómez Mazara entregó un ejemplar al presidente de la República, Luis Abinader. ( SAMIL MATEO )

Los efusivos aplausos marcaron la entrada al auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional del presidente de la República, Luis Abinader, y de Guido Gómez Mazara, autor de la obra cuya puesta en circulación motivó la convocatoria.

Para que no se repita es el cuarto libro de Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La obra cuenta con un prólogo de la politóloga Olaya Dotel y fue comentada por el periodista Ramón Emilio Colombo, quien la definió como "una radiografía de la política dominicana".

Es una obra en la que analiza la crisis del PRD, reflexiona sobre el surgimiento del PRM y plantea los desafíos que enfrenta la democracia local con fines de mejoras, a través de 207 artículos y reflexiones, escritos entre 2004 y 2025.

En su discurso central, Gómez Mazara dedicó el libro al también dirigente del PRM Emmanuel Esquea Guerrero, quien estuvo presente entre el numeroso público que llenó por completo el amplio auditorio.

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) afirmó que la fragmentación de los partidos tradicionales ha abierto paso al surgimiento de nuevas figuras políticas en América Latina, fenómeno que atribuyó al desencanto ciudadano con las estructuras partidarias convencionales.

Durante la presentación de Para que no se repita, Gómez Mazara sostuvo que los conflictos internos y la incapacidad de los partidos para adaptarse a los cambios sociales han debilitado a organizaciones históricas. "América Latina vio derrumbarse el ciclo de los partidos tradicionales", expresó.

El dirigente señaló que los electores respaldan cada vez más a candidatos que se presentan como alternativas al sistema político tradicional. "Los políticos convencionales parecen rockstars", dijo al referirse a la transformación de la comunicación política y al peso de la imagen pública en los procesos electorales.

Un llamado a aprender de los errores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/17062026-puesta-en-circulacion-del-libro-para-que-no-se-repita-del-dirigente-politico-guido-gomez-mazara-samil-mateo20-ab21f006.jpg Ramón Emilio Colombo, Olaya Dotel, Luis Abinader, Sandra de Gómez, Isabella Gómez y Guido Gómez Mazara. (SAMIL MATEO)

Asimismo, advirtió que la ciudadanía rechaza las prácticas que generan la percepción de que el Estado sirve a intereses particulares. "Cada vez que la acción política genera la sensación de que el Estado es un fondo público, se activa el sustituto de la representación tradicional", afirmó.

Gómez Mazara también llamó a la dirigencia política a reflexionar sobre los errores del pasado y fortalecer la institucionalidad democrática. "Tenemos que recordar quiénes se equivocaron, en qué se equivocaron y asumir el compromiso de que eso no se puede repetir", sostuvo.

El autor destacó que uno de los principales desafíos de los partidos es reconectar con la población y recuperar la confianza ciudadana en un contexto marcado por la abstención electoral y el creciente distanciamiento entre la sociedad y la política.

Según explicó, esa es una de las razones que lo motivaron a compartir sus experiencias y reflexiones en las páginas de este libro, que ya está disponible en Cuesta Libros.