"EXPO ENAV" mostrará el talento de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales

Obras realizadas por estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) formarán parte de EXPO ENAV 2026, la exposición anual que será inaugurada este jueves 18 de junio en la Ciudad Colonial. ( SUMINISTRADA )

La Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) inaugurará este jueves 18 de junio de 2026, a las 6:00 de la tarde, la exhibición EXPO ENAV 2026 en sus salones de exposición y aulas, ubicados en la calle El Conde núm. 59, Ciudad Colonial de Santo Domingo. La información fue ofrecida por la directora de la institución, la artista visual y maestra Iris Pérez Romero, quien destacó que la muestra reúne los trabajos desarrollados por los estudiantes durante el período lectivo 2025-2026.

Organizada por la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) y la ENAV, la exposición presentará una selección de obras correspondientes a las áreas de dibujo, pintura, escultura, cerámica, fotografía y otras disciplinas artísticas contempladas dentro del programa académico de la institución.

La muestra constituye una oportunidad para que el público conozca de cerca los procesos creativos y formativos que desarrollan los estudiantes, así como las propuestas estéticas y conceptuales surgidas durante el año escolar.

Según explicó Pérez Romero, EXPO ENAV 2026 forma parte del proceso de actualización curricular que la escuela impulsa desde 2024, incorporando nuevos contenidos y metodologías acordes con las tendencias del arte contemporáneo y las necesidades actuales de la formación artística especializada.

La directora señaló que la exposición es el resultado del trabajo conjunto de docentes, estudiantes y personal administrativo, desarrollado en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes y la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (DEFAE).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-05-11-at-123745-pm1-2a8579e5.jpeg Las propuestas pictóricas de los estudiantes reflejan la diversidad de estilos, técnicas y lenguajes visuales promovidos por la ENAV. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-05-22-at-122200-pm-c4f3dcd7.jpeg La exhibición reúne trabajos producidos en distintas disciplinas artísticas, evidenciando el talento y la creatividad de las nuevas generaciones de artistas dominicanos. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-05-11-at-124143-pm1-e56835c9.jpeg La exposición incluirá esculturas creadas por alumnos de la academia como resultado de su proceso de formación artística. ‹ >

Actividades complementarias y visitas guiadas

Como parte de la programación, la ENAV realizará visitas guiadas y actividades complementarias dirigidas a estudiantes, artistas y público interesado en las artes visuales. Los detalles de estas iniciativas serán difundidos a través de las redes sociales oficiales de la institución.

Más de ocho décadas formando artistas

Fundada el 19 de agosto de 1942 bajo el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes, la ENAV es una de las instituciones más importantes para la enseñanza de las artes visuales en República Dominicana.

Su primer director fue el escultor español Manolo Pascual, acompañado por un cuerpo profesoral integrado por destacados maestros como George Hausdorf, José Gausachs Amengol y Celeste Woss y Gil, figuras fundamentales en la historia del arte nacional.

Actualmente, la escuela, dirigida por la artista visual y educadora Iris Pérez Romero, ofrece formación en dibujo, pintura, escultura, grabado, cerámica, fotografía, diseño e historia del arte.

La institución cuenta con 26 docentes especializados y mantiene su compromiso con la formación integral de nuevas generaciones de artistas dominicanos.

La entrada a EXPO ENAV 2026 será abierta al público.