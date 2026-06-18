Crismar Echavarría aspira a la corona de Miss Grand República Dominicana 2026

El próximo 18 de julio, el Gran Teatro del Cibao no solo será el escenario de la belleza dominicana, será el punto de encuentro de historias de resiliencia y orgullo patrio.

Entre las más de 40 aspirantes al título de Miss Grand República Dominicana 2026, destaca la figura de Crismar Echavarría, una joven que ha convertido su trayectoria de vida en un mensaje de empoderamiento para los dominicanos, dentro y fuera de la isla.

Crismar, hija de padres oriundos de San José de Ocoa, emigró a los Estados Unidos a los ocho años. A pesar de la distancia, nunca soltó sus raíces.

Su camino no ha estado exento de dudas; durante mucho tiempo, temió que su estatura fuera un impedimento para alcanzar su sueño de ser reina. Hoy afirma con madurez: "Los límites más grandes suelen existir en la mente; cualquier meta se alcanza con disciplina, pasión y propósito y mi mensaje va para esas niñas que creen que por su estatura no pueden alcanzar un sueño. Que sepan que sí es posible".

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En la parte académica, Crismar es graduada con honores del Macaulay Honors College en Brooklyn, con formación en Finanzas y Marketing, lo que la posiciona como una líder integral capaz de representar al país con inteligencia y elegancia.

"La identidad dominicana no tiene un solo rostro"

Uno de los pilares más fuertes de su campaña es la defensa de la diversidad multicultural de la República Dominicana. Crismar ha enfrentado el asombro de quienes cuestionan su origen por su tono de piel claro, una experiencia que utiliza para educar sobre la riqueza de nuestra mezcla racial.

"Deseo demostrar que ser dominicana es un sentimiento que trasciende fronteras y apariencias. Somos una mezcla de historias y colores, y esa es nuestra mayor fortaleza", sostiene la actual Miss Grand Comunidad Dominicana en EE. UU., quien busca romper los estereotipos internacionales sobre la imagen de la mujer caribeña.

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Para Echavarría, la corona es una herramienta de servicio, no un fin. Ha participado en actividades ligadas a la inclusión de niños con discapacidades y el apoyo a familias dentro del espectro autista, promoviendo la empatía y el acceso a oportunidades.

Además, habiendo crecido en una metrópolis tan diversa como Nueva York, ha sido testigo de cómo los conflictos afectan a las comunidades, lo que la impulsa a abrazar la misión de Miss Grand International: ser una embajadora de la paz.

"Si logro inspirar aunque sea a una sola niña a creer en sí misma y dar el primer paso hacia sus metas, habré cumplido la misión más importante de mi vida", afirmó.