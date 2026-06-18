Centro Cultural Taíno Casa del Cordón: legado indígena en la Ciudad Colonial

En el corazón de la Ciudad Colonial, en la histórica calle Isabel la Católica, se encuentra el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una joya arquitectónica que conecta el pasado indígena y colonial de la nación.

El emblemático inmueble debe su nombre al cordón tallado en su fachada principal, distintivo vinculado a la orden franciscana y a la profunda devoción religiosa de su primer propietario, Francisco de Garay, allegado a Cristóbal Colón y llegado a la isla en el segundo viaje.

Construida en 1503, esta casa está considerada entre las primeras construcciones de piedra de dos niveles en América y forma parte del trazado fundacional de Santo Domingo, ciudad reconocida por la Unesco como la primera del Nuevo Mundo.

Hoy, siglos después de haber sido residencia de figuras vinculadas al poder colonial, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón es un espacio concebido para rescatar, exhibir y difundir la herencia de los primeros habitantes de la isla.

A través de salas temáticas, más de 350 piezas arqueológicas y recursos audiovisuales, el visitante recorre miles de años de historia, desde los grupos arcaicos hasta la consolidación de la sociedad taína.

El recorrido inicia con la réplica de una canoa indígena, símbolo esencial del poblamiento de las Antillas Mayores y Menores. Según la explicación museográfica, gracias a estas embarcaciones fue posible la movilidad entre islas y la expansión humana en el Caribe. La palabra "canoa", de origen taíno, figura entre los primeros vocablos indígenas incorporados al idioma español.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/imagen-whatsapp-image-2026-06-10-at-60822-pm2-0bc77bc1.jpg El Centro Cultural Taíno recorre la vida de esa sociedad. (CORTESÍA DEL CENTRO CULTURAL TAÍNO)

Orígenes de la isla Una de las primeras salas del centro introduce al visitante en los orígenes más remotos de la isla, con una mirada a los primeros pobladores llegados hace unos 6,000 años. Estas comunidades arcaicas, procedentes de Centroamérica, llevaban una vida nómada y se establecieron en las cercanías de ríos y costas, dejando como legado herramientas de piedra, sílex y pedernal que hoy forman parte de la exhibición, junto a hallazgos vinculados a Cabo Samaná, considerado uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos del Caribe.

Exposición permanente

La colección permanente exhibe cerámicas de estilos saladoide y ostionoide, consideradas antecedentes directos de la producción taína. Vasijas con rostros humanos, formas animales y elementos simbólicos permiten observar el refinamiento artístico alcanzado por estas sociedades precolombinas.

Entre las joyas patrimoniales sobresale un cemí de aproximadamente 600 años de antigüedad, elaborado en madera de guayacán. Según la exposición, la pieza también habría funcionado como urna funeraria para resguardar restos humanos de personajes de alto rango.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/6-ae29ff7c.jpg Vista exterior del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una de las edificaciones de piedra más antiguas de América, ubicada en la calle Isabel la Católica de la Ciudad Colonial.

Vida, poder y rituales

Otra de las áreas del centro recrea la vida cotidiana de los taínos. Allí se explica su sistema agrícola basado en montículos de tierra para sembrar yuca, principal alimento del que obtenían el cazabe. También se muestran utensilios tradicionales como el guayo para rallar la raíz, el cibucán para exprimirla y el burén donde se cocinaba la torta.

El museo destaca, además, las habilidades artesanales de esta cultura. Con algodón, fibras vegetales, barro, hueso, madera y conchas marinas elaboraban ropa, recipientes, instrumentos musicales y adornos corporales. Entre las piezas exhibidas figuran collares sonoros, ocarinas, cascabeles, sellos para tatuajes temporales y ornamentos labiales y de orejas.

La estructura social taína ocupa una sala especial. Una maqueta representa el yucayeque, nombre dado a las aldeas indígenas, compuestas por bohíos circulares donde vivían las familias, el caney del cacique y una plaza central conocida como batey. En ese espacio se realizaban ceremonias religiosas, bailes colectivos llamados areítos y el juego de pelota o batu.

El recorrido también profundiza en la autoridad política y espiritual de la comunidad. El cacique era el líder principal y, según la muestra, su posición se heredaba por línea materna.

Junto a él actuaba el behíque, figura equivalente a chamán, médico y consejero espiritual, encargado de sanar mediante plantas medicinales y de servir de puente entre el mundo terrenal y el espiritual.

El museo explica, además, el ritual de la cohoba, ceremonia dirigida por el cacique para entrar en contacto con las divinidades. Antes del rito se practicaban purificaciones físicas y luego se inhalaban sustancias alucinógenas procesadas en morteros ceremoniales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/5-0d58b635.jpg Patio interior del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, un espacio que conserva el valor arquitectónico de la época colonial y sirve de escenario para actividades culturales y educativas.

Área social del centro

El centro desarrolla una programación cultural que va más allá de la exposición permanente. Entre sus actividades se incluyen conversatorios, encuentros educativos y proyecciones audiovisuales relacionados con el patrimonio, la historia y la cultura.

Estas iniciativas amplían el acceso al conocimiento y fomentan el diálogo en torno a la preservación del patrimonio cultural.

Dentro de sus instalaciones cuenta con una tienda donde se exhiben objetos artesanales de notable valor estético, creados a partir de materiales nobles como fibras naturales, barro, madera, cuerno, conchas y hueso. Cada pieza refleja la riqueza del diseño y la creatividad inspirada en las raíces caribeñas.

La propuesta se complementa con una cafetería que rinde homenaje a la tradición culinaria taína mediante una selección de platos y bebidas elaborados con ingredientes frescos y locales, en una experiencia que conecta historia, sabor e identidad.

Visitas: de martes a domingo, 9:30 a.m. a 6:30 p.m. Precios: RD$200 (adultos) y RD$100 (menores de 12 años).