Keila Lorena Pérez representará a Independencia en Miss RD Universo 2026

La concursante del Miss República Dominicana Universo cuenta con experiencia en televisión, cine y modelaje. ( FUENTE EXTERNA )

La provincia Independencia estará representada por la licenciada en Comunicación, actriz y modelo Keila Lorena Pérez Gutiérrez en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026, cuya edición conmemora los 70 años de participación del país en Miss Universo.

Pérez forma parte del grupo de candidatas presentadas oficialmente por la organización durante un acto celebrado en el Paseo de las Estrellas de Downtown Center, en Santo Domingo, donde recibió la banda que la acredita como representante de Independencia.

Keila ha desarrollado una carrera vinculada a la televisión, el cine y el modelaje tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y España. Entre sus participaciones figura el programa "Enamorándonos USA", transmitido por Unimás, además de las producciones españolas "First Dates España" y "El Diario de Jorge".

Trayectoria internacional en el entretenimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/f66e0bbf-930e-4c3c-b1b4-cc6825689263-b9050151.jpg La modelo Keila Pérez realizó estudios de Communication Arts en la Florida International University (FIU). (FUENTE EXTERNA)

En el ámbito cinematográfico, ha participado en la película dominicana "A veces grito" y en la producción estadounidense "Father of the Bride", junto a actores como Andy García, Gloria Estefan, Diego Boneta y Adria Arjona. También formó parte del elenco de la telenovela "Betty en NY", producida por Telemundo.

Además de su trayectoria artística, Pérez realizó estudios de Communication Arts en la Florida International University (FIU), cursó Arquitectura en Miami Dade College y completó el programa Architectural Imagination de la Universidad de Harvard.

Durante la competencia, la representante de Independencia ha manifestado su interés en promover los atractivos turísticos, culturales y ecológicos de su provincia, entre ellos el Lago Enriquillo, la Isla Cabritos y la Sierra de Bahoruco.

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La edición 2026 de Miss República Dominicana Universo también estará dedicada a respaldar las iniciativas de la Casa del Autismo, proyecto social impulsado por la organización del certamen.

La gran final de Miss República Dominicana Universo 2026 está pautada para el 30 de julio, cuando será seleccionada la candidata que representará al país en el escenario internacional.