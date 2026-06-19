Este fin de semana, sumérgete en la cultura literaria con el Festival Mar de Palabras

Carmen Imbert, Aroa Moreno, Minerva del Risco, Gonzalo Mallarino y Juan Villoro durante una de las conversaciones literarias celebradas en la primera edición del festival Mar de Palabras. ( ARCHIVO )

La Ciudad Colonial está lista para convertirse, una vez más, en uno de los grandes puntos de encuentro de la cultura en el Caribe. Desde hoy, 19 de junio, hasta el domingo 21, escritores, periodistas, artistas y pensadores de distintas partes del mundo se reunirán en Santo Domingo para celebrar la segunda edición del festival internacional de literatura y pensamiento Mar de Palabras.

Organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, el evento reunirá a más de 65 invitados procedentes de 14 países, entre ellos Colombia, México, Haití, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos, España y, por supuesto, República Dominicana.

Durante tres días, la literatura servirá como punto de partida para hablar de memoria, identidad, actualidad, cine, periodismo, política, historia y creación artística. Más que un festival para lectores habituales, Mar de Palabras busca convertirse en un espacio abierto para quienes disfrutan las buenas conversaciones y sienten curiosidad por comprender mejor el mundo que los rodea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/imagen-fotocarlos-granes-byfiorella-battistini-0891a5e3.jpg Carlos Granés será uno de los invitados internacionales del Festival Mar de Palabras 2026. (Foto: Fiorella Battistini) (FIORELLA BATTISTINI)

Nutrida agenda

La programación contará con la presencia de reconocidas figuras de la literatura y el pensamiento contemporáneo. Entre los invitados destacan Carlos Granés, Piedad Bonnett, David Toscana, Jorge Volpi, Karina Sainz Borgo, Manuel Vilas, Soledad Álvarez, José Mármol, Aníbal de Castro, Michael Shifter, Xavi Ayén, Cezanne Cardona, Jhak Valcourt y José Antonio Rodríguez, entre otros.

Uno de los nombres que genera expectativa en esta edición es el de la escritora mexicana Alma Delia Murillo, quien visita por primera vez la República Dominicana. Autora de la obra La cabeza de mi padre, marcada por la exploración de los vínculos familiares, la identidad y las emociones, Murillo participará en dos encuentros que prometen atraer a numerosos lectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/imagen-jose-marmol-2-71f55d92.jpg El poeta, ensayista y académico José Mármol formará parte de la programación del Festival Mar de Palabras 2026. (FUENTE EXTERNA)

El primero será "De la palabra a la pantalla", una conversación sobre cómo los relatos literarios encuentran nuevas vidas en el cine, las series y los guiones audiovisuales. También protagonizará la tertulia "Escribir al padre: memoria y ausencia", junto a Clida Díaz, donde abordará temas como la memoria familiar, la figura paterna y los silencios que atraviesan muchas historias personales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/imagen-foto-berna-barbastro-de-marcos-cebrian-1-73de642a.jpg La escritora española Berna Barbastro formará parte de la programación del Festival Mar de Palabras 2026. (MARCOS CEBRIÁN)

"Invitamos a los amantes de la literatura, el cine, el periodismo y el pensamiento a participar en Mar de Palabras y disfrutar de los conversatorios, talleres de formación, tertulias literarias y cinefórum que realizaremos", expresó la escritora Minerva del Risco, directora general y fundadora del festival.

Impulso del turismo

La agenda de Mar de Palabras incluye cerca de 30 actividades entre conversatorios , talleres, tertulias y cinefórum. Del Risco explica que esta edición ha sido diseñada para quienes desean reflexionar sobre el presente, descubrir nuevas miradas sobre el oficio de escribir y acercarse a temas como la memoria, la poesía, el cine y el pensamiento contemporáneo, cuestiones muy necesarias en estos tiempos.

incluye cerca de 30 actividades entre , talleres, tertulias y cinefórum. Del Risco explica que esta edición ha sido diseñada para quienes desean reflexionar sobre el presente, descubrir nuevas miradas sobre el de escribir y acercarse a temas como la memoria, la poesía, el cine y el pensamiento contemporáneo, cuestiones muy necesarias en estos tiempos. La mayor parte de las actividades se desarrollará en el Hotel Kimpton Las Mercedes , ubicado en la Ciudad Colonial. Sin embargo, el festival también extenderá su programación a otros espacios culturales y académicos de la ciudad.

, ubicado en la Ciudad Colonial. Sin embargo, el festival también extenderá su programación a otros espacios culturales y académicos de la ciudad. Unibe y Unapec acogerán encuentros especiales dirigidos a estudiantes y público general, mientras que el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Banreservas serán escenarios de conversatorios, presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas.

y acogerán encuentros especiales dirigidos a estudiantes y público general, mientras que el y el serán escenarios de conversatorios, presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas. Además de su dimensión intelectual, Mar de Palabras apuesta por fortalecer el turismo cultural y la economía creativa. Para Yulissa Álvarez Caro, directora ejecutiva del festival, iniciativas como esta contribuyen a posicionar a Santo Domingo como un destino atractivo para viajeros interesados en experiencias culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/almadeliamurilloescritora-a8d5ba39.jpg La escritora mexicana Alma Delia Murillo participará en la edición 2026 del Festival Mar de Palabras.

Actividades Conversatorio Cuando la historia vuelve. Viernes 19, 10:00 a.m., Unibe.Taller Leer para comprender: reimaginar la iniciación a la lectura. Viernes 19, 10:00 a.m., Centro León de Santiago. Conversatorio El Caribe en movimiento: memoria, distancia y nación. Viernes 19, 11:00 a. m., Centro Cultural de España. Conversatorio La memoria del afecto. Viernes 19, 7:00 p. m., Hotel Kimpton Las Mercedes.Taller "Imaginar lectores: taller de edición en tiempos de IA". Viernes 19 y domingo 20, 9:00 a.m., Centro Cultural Indotel. Conversatorio La vida que nos rodea. Sábado 20, 11:00 a. m., Hotel Kimpton Las Mercedes.Conversatorio La música de las palabras. Sábado 20, 7:00 p. m., Hotel Kimpton Las Mercedes.Conversatorio Libros peligrosos: infancia, juventud y formación crítica. Domingo 21, 11:00 a. m., Centro Cultural Banreservas. Conversatorio El oficio de escribir: decisiones, método y obsesión. Domingo 21, 3:00 p.m., Hotel Kimpton Las Mercedes.