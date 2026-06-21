En una industria donde la permanencia suele ser tan difícil como el reconocimiento, Javier Cámara ha construido una trayectoria sostenida sobre la versatilidad, el rigor interpretativo y la capacidad de asumir riesgos. Con dos premios Goya, una filmografía que abarca cine, televisión y teatro, y colaboraciones con cineastas como David Trueba y Paolo Sorrentino, el actor español continúa explorando nuevos registros sin abandonar la curiosidad que ha marcado su carrera.

Durante la XIII edición de los Premios Platino, celebrada en Xcaret, México, Cámara conversó con Diario Libre sobre el crecimiento del audiovisual iberoamericano, la importancia de los intercambios culturales entre países y su deseo de visitar República Dominicana, una nación cuya industria cinematográfica observa con interés.

"Yo tengo que ir a República Dominicana", afirma entre sonrisas. La respuesta surge al abordar el posicionamiento que ha alcanzado el país en el sector audiovisual gracias a su marco de incentivos para producciones nacionales e internacionales.

"No, no, la ley de cine de la República Dominicana es impresionante. Tengo referencias de ella. Conozco personas que han ido a trabajar allí porque existen incentivos fiscales y ayudas muy importantes para las producciones. Felicidades, porque además tienen locaciones increíbles", comenta.

Su observación no es casual. En los últimos años, República Dominicana se ha consolidado como uno de los principales destinos cinematográficos de América Latina, atrayendo rodajes internacionales y fortaleciendo su producción local.

Un espacio para encontrarse a través del cine

Para Cámara, los Premios Platino representan mucho más que una ceremonia de reconocimientos. Considera que se han convertido en un punto de encuentro fundamental para la industria audiovisual iberoamericana.

"Es una maravilla porque me tratan muy bien y porque muchas veces estamos nominados con proyectos que defendemos con mucho cariño. Pero más allá de eso, creo que es fundamental desde el punto de vista cultural", explica.

El actor destaca la posibilidad de compartir experiencias con profesionales de distintos países y visiones creativas.

"Cada uno puede mostrar su forma de ser, su manera de pensar y entender el mundo. Los Platino son un espacio donde se celebra todo aquello que nos une. Es fascinante conocer a tanta gente con talento en tan pocos días. A mí me gusta acercarme a alguien y decirle: gracias por tu película, gracias por tu trabajo. De ahí nacen relaciones muy bonitas que se fortalecen año tras año".

La búsqueda constante del desafío

A lo largo de su carrera, Javier Cámara ha transitado con naturalidad entre el drama, la comedia y la ficción histórica. Esa diversidad responde a una filosofía profesional muy clara: evitar la comodidad.

Cuando se le pregunta qué debe tener un personaje para captar su atención, su respuesta es inmediata.

"Que me rete. Siempre busco algo que no sé hacer. Me interesa aquello que me provoca miedo porque ese miedo se transforma en energía. Intento entender por qué me intimida ese personaje y me lanzo a explorarlo".

Esa disposición a asumir riesgos ha sido una constante en una carrera que incluye títulos tan diversos como Vivir es fácil con los ojos cerrados, Truman, The Young Pope, Narcos y Fe de etarras.

Aprender a convivir con los rechazos

En una profesión donde las oportunidades y los rechazos forman parte de la rutina, Cámara reconoce que la experiencia le ha permitido desarrollar una relación más equilibrada con las decisiones profesionales.

"Soy un privilegiado porque tengo mucho trabajo y he aprendido a decir que no. Cuando algo realmente te entusiasma, dices que sí muy rápido. Pero también hay que conocer las propias limitaciones".

Sin embargo, advierte que esas limitaciones no deben convertirse en barreras permanentes.

"Si alguien confía en ti y cree que puedes hacer algo que tú no estás seguro de poder hacer, lánzate. Hay que confiar también en la mirada de quienes ven capacidades en uno".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/javier-camara-aec89e5d.jpg

"Si alguien confía en ti y cree que puedes hacer algo que tú no estás seguro de poder hacer, lánzate." Javier Cámara Actor español “

Nuevos proyectos y una asignatura pendiente

Mientras continúa ampliando su trayectoria, el actor prepara nuevos proyectos para los próximos meses. Entre ellos destaca Yakarta, una serie que espera llegue a toda Hispanoamérica, además del estreno de la película Cinco minutos más y una nueva etapa sobre los escenarios teatrales de Madrid y Barcelona.

Pese a la amplitud de su recorrido internacional, reconoce que aún tiene una deuda pendiente con República Dominicana.

"Es un sitio al que ansío ir. Espero que algún día sea para rodar una película maravillosa. Les mando un beso".

Una carrera construida sobre la consistencia

Javier Cámara pertenece a una generación de intérpretes que ha contribuido a redefinir el alcance del audiovisual en español. Tras recibir siete nominaciones a los premios Goya, obtuvo el primero en 2014 por su actuación en Vivir es fácil con los ojos cerrados, dirigida por David Trueba.

Dos años después recibió un segundo Goya por Truman, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera. Su proyección internacional se amplió con su participación en The Young Pope, dirigida por Paolo Sorrentino y protagonizada junto a Jude Law y Diane Keaton.

Posteriormente se incorporó al fenómeno global de Narcos y continuó alternando proyectos cinematográficos, televisivos y teatrales que lo mantienen como una de las figuras más respetadas de la interpretación española contemporánea.

Lejos de acomodarse en los logros obtenidos, Javier Cámara sigue apostando por aquello que lo ha acompañado desde el inicio: la búsqueda permanente de personajes capaces de desafiarlo.