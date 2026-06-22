El Ministerio de Turismo lanza Turizoneando 2026 con más de 100 actividades

Turizoneando 2026 ofrecerá más de 100 actividades culturales, recreativas y artísticas en la Ciudad Colonial hasta el 30 de agosto. ( SUMINISTRADA )

El Ministerio de Turismo (Mitur) y el Clúster Turístico de Santo Domingo anunciaron el inicio de la edición de verano del programa Turizoneando 2026, una iniciativa cultural y recreativa orientada a dinamizar la Ciudad Colonial durante los meses de mayor afluencia turística.

El programa arrancó el sábado 20 de junio y se extenderá durante 11 semanas consecutivas hasta el 30 de agosto de 2026, con más de 100 actividades diseñadas para públicos de todas las edades.

Los conciertos en el Parque Colón constituyen uno de los ejes centrales de la programación. Actuarán artistas como Transfusión, Aljadaqui, Techy, Diomarys "La Mala", Benny Hiraldo y Gabriel Pagán.

La agenda musical se complementa con presentaciones de rock en Las Mercedes en Vivo, en la Plaza Tirso de Molina; veladas de jazz en las Escalinatas del Conde, y música folclórica con el Grupo Santo Domingo los sábados en el Parque Pellerano Castro.

Los tradicionales domingos con Bonyé en las Ruinas de San Francisco forman parte igualmente del calendario de actividades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-42645-pm-1-8250e5f9.jpeg El programa Turizoneando 2026 busca dinamizar la Ciudad Colonial con conciertos, teatro, rutas culturales y actividades familiares durante el verano.

Entretenimiento, comedia y actividades infantiles

El Parque Duarte acogerá un mercado de artesanos locales y noches de stand-up comedy con El Pio RD, Elías Serulle, Nanita Laura, Fernando Pucheu, Los Muchachones y Starlyn Ramírez.

Los niños contarán con el personaje Turi, pintacaritas, flexiglobos y mimos como parte de las actividades recreativas programadas para las familias.

En el ámbito de las artes escénicas participarán cinco teatros de la zona: Las Máscaras, Microteatro, Guloya, Teatrera y Anacaona.

Ruta de los templos y noches de museos

Con acceso gratuito de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, los visitantes podrán recorrer la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, la Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, la Iglesia Conventual Los Dominicos y la Iglesia y Convento Regina Angelorum.

Asimismo, en alianza con la Dirección General de Museos, el Museo de las Atarazanas Reales, la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo de la Catedral y los museos Mundo del Ámbar y Larimar abrirán gratuitamente en horario extendido hasta las 9:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-42645-pm-3-f0ff6f78.jpeg Techy, dos veces nominada a los Latin Grammy, se presentó en el Parque Colón durante la jornada inaugural de Turizoneando 2026 en la Ciudad Colonial.

Descuentos y promociones para los visitantes

Los asistentes podrán consultar la agenda completa en [www.mitur.gob.do/turizoneando].

Además, contarán con un descuento del 20 % en traslados hacia y desde la Ciudad Colonial a través de la plataforma Uber, así como promociones especiales en los establecimientos de Abzocol y los restaurantes asociados a Aderes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-42645-pm-329c7cf8.jpeg La inauguración de Turizoneando 2026 se realizó en el Parque Colón con presentaciones artísticas abiertas al público.

Velada inaugural en el Parque Colón

La velada inaugural se celebró el domingo 21 de junio en el Parque Colón con la presentación de la banda de rock y reggae Transfusión y la cantautora Techy, dos veces nominada a los Latin Grammy.

El Ministerio de Turismo invitó a la ciudadanía y a los turistas a participar en la programación y a mantenerse informados sobre las actividades a través de las cuentas @TurismoRD y @GoSantoDomingo.