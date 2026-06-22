Teatro Lope de Vega presenta "Salida peligrosa": una comedia intensa que cautiva

El Teatro Lope de Vega, una comedia teatral intensa Salida peligrosa, un thriller de impacto que promete cautivar a los espectadores dominicanos, estrena el viernes 17 de julio próximo en el Teatro Lope de Vega, con la producción y actuación de Gianni Paulino y la dirección de Indiana Brito.

Esta puesta en escena trata de una pareja que para celebrar su aniversario organiza una actividad entre amigos, que a través de un juego de acertijos descubre verdades insospechadas, augurando un final incierto para el público que participa, al tiempo que asegura las carcajadas, sorpresas y vivir una experiencia teatral singular.

Salida Peligrosa, una comedia teatral intensa, juega con el doble sentido de su nombre, ¨si sales es peligroso¨ o ¨escapada de la monotonía¨, para enganchar al público a un thriller que tiene un texto rico en matices, con inteligencia emocional y un humor nuevo.

El autor de la obra, Leonardo Perozo, sostiene el texto magistralmente en un caso histórico contemporáneo que pone en evidencia la vulnerabilidad del ser humano; verdades tapadas, subterfugios ocultos y anhelos escondidos.

Elementos y características de la obra

La sorpresa es el detonante de la trama de esta obra, que une el suspenso y la comedia al presentar en la escena teatral una situación escalofriante, que pone los pelos de punta a los espectadores y logra que se identifiquen con los personajes; sientan sus emociones, participen de sus desafíos y ayuden a encontrar la solución que los llevará a ganar el juego.

Gianni Paulino, productora y actriz de la obra Salida eligrosa, afirma que ¨esta puesta en escena está sustentada en la teoría del flujo de la felicidad del reconocido psicólogo croata Mihaly Csikszentmihalyi. Esta teoría afirma que las personas son más felices cuando se encuentran en estado de flujo, es decir, en un estado de máxima concentración o absorción completa en relación con la actividad en la que están implicadas, sea esta una obra de teatro o un evento social, cual refiere la obra¨.

La producción enriquece la obra con efectos especiales, artefactos electrónicos de alta gama, atrezos y trucos escénicos que llevan al público a vivir una experiencia emocionante en el teatro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/gianni-paulino-salida-peligrosa-1-cd709df8.jpg Gianni Paulino caracterizada como Victoria, el personaje que interpreta en Salida Peligrosa, comedia teatral que estrena el viernes 17 de julio en el Teatro Lope de Vega. (SUMINISTRADA)

¨En esta obra todo va al ritmo del reloj, literalmente, es una comedia con diálogos actuales e inteligentes, es la salida de la rutina, que nos pone a nivel de las capitales teatrales del mundo, para disfrutar de una puesta en escena que lleva al público a preguntarse -Si me pasara a mí qué secretos descubrirían?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/cindy-galan-salida-peligrosa-1-2f34d8d2.jpg Cindy Galán interpreta a Giulia, una actriz frisada en el tiempo que oculta su frustración tras una imagen de gran diva, en la obra teatral Salida Peligrosa, que estrena el 17 de julio en el Teatro Lope de Vega, en el Novocentro de Santo Domingo.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets. El Teatro Lope de Vega está ubicado en Novocentro, calificado como el corazón teatral de Santo Domingo, ofrece un espacio íntimo, cercano y confortable con excelente acústica, buena visibilidad, accesibilidad para personas con movilidad reducida, seguridad, y parqueos disponibles.

Sobre el elenco

Eduardo es Henssy Pichardo . Un buen tipo, conciliador, flexible, y conocedor de la historia de las personas, no le preocupa la imagen personal, y guarda grandes secretos en su vida.

es . Un buen tipo, conciliador, flexible, y de la historia de las personas, no le preocupa la imagen personal, y guarda grandes en su vida. Victoria es Gianni Paulino . Una profesional con alto coeficiente intelectual, exigente, frontal, de convicciones firmes, y capacidad de análisis. Se ha enamorado de Eduardo , por sus principios y compromiso social .

es . Una profesional con alto coeficiente intelectual, exigente, frontal, de convicciones firmes, y capacidad de análisis. Se ha enamorado de , por sus principios y . Michael es Erllyn Saúl . Es la personificación de petulante, extrovertido y bien posicionado director de cine . Un sabelotodo que se cree superior a los demás, que no se guarda opiniones y que considera la amistad como un tesoro.

es . Es la personificación de petulante, extrovertido y bien posicionado . Un que se cree superior a los demás, que no se guarda opiniones y que considera la amistad como un tesoro. Giulia es Cindy Galán. Es una actriz frisada en el tiempo, no acepta la edad que tiene ni el paso de los años entiende toda época pasada fue mejor. Oculta su alto nivel de frustración con una imagen de gran diva.