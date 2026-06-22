La Compañía Nacional de Teatro celebra su 80 aniversario con las "Lecturas de Llerena"

El teatrista Wilson Ureña actúa en la función especial de la galardonada obra "Omar y los demás". ( FUENTE EXTERNA )

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), dependencia de la Dirección General de Bellas Artes, continúa fortaleciendo su misión de acercar el teatro dominicano a diversos públicos con una agenda de actividades durante el mes de junio, que incluye una nueva entrega del programa Lecturas de Llerena y una función especial de la galardonada obra "Omar y los demás".

La primera actividad será una nueva edición de Lecturas de Llerena, iniciativa dedicada a la difusión de textos dramáticos reconocidos con el Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena y a promover el acercamiento del público a la dramaturgia dominicana contemporánea.

En esta ocasión será presentada la obra "A la espera", de la dramaturga Elizabeth Ovalle, ganadora del Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena 2014.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/fausto-rojas-62d4ffc9.jpeg El director Fausto Rojas.

La lectura forma parte del Taller de Apreciación Teatral del Programa de Capacitación Cultural 2026, organizado por la Fundación Amigos del Teatro Nacional, institución que este año rinde homenaje a doña Natacha Sánchez, fundadora de la entidad.

La actividad contará con la dirección de Fausto Rojas, las interpretaciones de Cindy Galán e Isabel Spencer y la narración de Wilson Ureña.

La presentación se realizará el lunes 22 de junio, a las 7:00 de la noche, en la Sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Como parte de su programación, la CNT también llevará la obra "Omar y los demás", del dramaturgo dominicano Franklin Domínguez, al Patio Cultural San José, en San José de las Matas, gracias al auspicio de la Cooperativa San José.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/cindy-galaan-f3f95452.jpeg La actriz Cindy Galán.

Dirigida por Fausto Rojas, la puesta en escena relata la historia de un hombre de buena voluntad que lucha por transformar la humanidad y conducirla hacia un mejor camino, enfrentándose a una sociedad que parece resistirse a sus ideales.

La función está pautada para el viernes 26 de junio, a las 8:00 de la noche, en el Patio Cultural San José.

Desde su estreno, "Omar y los demás" ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público. La producción obtuvo el Premio Soberano 2021 en la categoría Obra de Teatro, mientras que su protagonista, Orestes Amador, fue galardonado como Actor Teatral.

Estas iniciativas forman parte de la programación especial con la que la Compañía Nacional de Teatro celebra sus 80 años de trayectoria. Durante este año, la institución ha desarrollado una serie de montajes y actividades conmemorativas que consolidan su labor de promoción, formación y difusión de las artes escénicas en todo el territorio nacional.

Entre las producciones presentadas en 2026 figuran "Las criadas", del dramaturgo francés Jean Genet, exhibida en marzo con motivo del Mes del Teatro, y "Yago, yo no soy el que soy", una versión libre del clásico "Otelo", de William Shakespeare, presentada en mayo en el marco del FESTAE 2026.