Oscar Abreu presentará el libro de colección Top 100 Artists: ART GABANGI 2026

Las diez portadas presentadas por Oscar Abreu fueron concebidas como un homenaje a la excelencia artística dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido artista, curador y gestor cultural Oscar Abreu anunció la puesta en circulación oficial del libro de lujo Top 100 Artists: ART GABANGI 2026, una publicación histórica que reúne a cien de los artistas visuales más destacados vinculados al arte dominicano contemporáneo.

Entre las novedades de esta edición destaca la selección de la reconocida artista Julieta Prissell como una de las diez portadas oficiales de colección.

La inclusión de Julieta Prissell en este selecto grupo constituye un reconocimiento a una obra profundamente vinculada a las raíces culturales del Caribe y África, donde convergen memoria ancestral, espiritualidad, identidad, música y expresión contemporánea.

Su lenguaje visual, caracterizado por una intensa fuerza cromática y una poderosa carga simbólica, la ha consolidado como una de las artistas más respetadas y admiradas de su generación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/obra-927a8486.jpeg Una de las obras del artista. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de una estrategia editorial innovadora y sin precedentes en la historia reciente del arte dominicano, Oscar Abreu seleccionó a diez artistas de extraordinaria trayectoria para protagonizar diez ediciones especiales del libro, cada una con una portada diferente.

Esta iniciativa transforma la publicación en una auténtica colección de arte, convirtiendo cada ejemplar en una pieza única destinada a coleccionistas, museos, bibliotecas, instituciones culturales y amantes del arte.

Homenaje a los creadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/libro-oscar-abreu-2306d5d3.jpeg Portada del libro.

Las diez portadas fueron concebidas como un homenaje a la excelencia artística dominicana y a creadores cuya obra ha contribuido al fortalecimiento y la proyección internacional de la cultura visual del país.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 6 de julio de 2026 a las 6:00 de la tarde en el Museo Abreu de Punta Cana, durante la Gala Première de ART GABANGI 2026, evento que marcará el inicio de nueve días de exposiciones, encuentros internacionales, actividades culturales y experiencias artísticas de alto nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/julieta-prissell-4-eb8b6e8b.jpeg La artista Julieta Prissell.

Concebido como una edición de colección y un documento de referencia para futuras generaciones, TOP 100 ARTISTS: ART GABANGI 2026 celebra el talento, la creatividad y la diversidad del arte contemporáneo. La publicación incluye perfiles biográficos, análisis críticos, imágenes de obras seleccionadas y textos curatoriales que documentan el legado de artistas cuyas trayectorias han enriquecido significativamente la cultura visual dominicana.

La Gala Première reunirá a artistas, coleccionistas, empresarios, diplomáticos, inversionistas, líderes culturales, medios de comunicación y amantes del arte en una noche dedicada a la excelencia creativa y al fortalecimiento de los vínculos entre arte, cultura y desarrollo.

La reconocida intérprete Indhira protagonizará un espectacular homenaje a la legendaria cantante francesa Édith Piaf, ofreciendo una presentación exclusiva en honor a una de las voces más influyentes de la historia de la música universal.

Según expresó Oscar Abreu, el proyecto nace con la visión de preservar la memoria artística de nuestro tiempo y proyectar internacionalmente el talento de los creadores dominicanos.

"TOP 100 ARTISTS representa mucho más que una publicación. Es un reconocimiento a la dedicación, la disciplina y la capacidad transformadora del arte. Este libro busca preservar un legado cultural y abrir nuevas oportunidades para nuestros artistas en escenarios internacionales. La selección de Julieta Prissell y de los demás artistas que protagonizan las portadas constituye un homenaje a creadores cuya obra merece ser estudiada, celebrada y preservada para las futuras generaciones", afirmó Abreu.

ART GABANGI 2026 se celebrará del 6 al 14 de julio de 2026 en el Museo Abreu de Punta Cana y reunirá a cien artistas seleccionados en una de las plataformas culturales más importantes del Caribe.

Bajo el lema "100 Artistas, 9 días, un evento histórico", la feria aspira a consolidarse como un puente entre el arte, el coleccionismo, el turismo cultural y el intercambio internacional.