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Poesía rota
Poesía rota

Samy Pérez y Francis Del Orbe presentan "Poesía rota"

El poemario apuesta por la autenticidad, la libertad y la emoción por encima de las convenciones

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    Samy Pérez y Francis Del Orbe presentan Poesía rota
    Samy Peréz y Francis del Orbe. (FUENTE EXTERNA)

    El actor y comunicador Samy Pérez presentó, junto a su coautor Francis Del Orbe, el poemario Poesía rota, una obra que apuesta por la autenticidad, la libertad y la emoción por encima de las convenciones.

    La actividad tuvo lugar en la Universidad APEC (Unapec), donde estudiantes, docentes, familiares y amantes de la literatura se dieron cita para acompañar a los autores en la puesta en circulación de una obra que busca conectar con el lector desde la honestidad y la experiencia humana.

    Lejos de perseguir la perfección o la corrección literaria, Poesía Rota se presenta como un libro que "huele a libertad"; una propuesta que no pretende ser simplemente leída, sino sentida. Sus páginas exploran la vulnerabilidad humana a través de versos sinceros, intensos y profundamente personales.

    Durante el encuentro, Pérez y Del Orbe compartieron detalles sobre el proceso creativo detrás de la obra y recitaron algunos de los poemas que conforman el libro. Los asistentes pudieron escuchar versos cargados de sensibilidad, crudeza y reflexión, elementos que caracterizan la esencia del poemario.

    Para Samy Pérez, conocido por su trabajo en la actuación y la comunicación, esta publicación representa una nueva faceta artística que busca acercarse al público desde un lugar más íntimo.

    Junto a Francis Del Orbe, apuesta por una poesía libre de artificios, capaz de reflejar las contradicciones, emociones y heridas que forman parte de la experiencia humana.

    Más

    Con Poesía Rota, sus autores buscan romper moldes y demostrar que la poesía continúa siendo una herramienta vigente para expresar aquello que muchas veces resulta difícil decir en voz alta. La obra llega como una invitación a sentir, cuestionar y reencontrarse con la palabra.

    • Más que un libro, Poesía Rota es una declaración de que la poesía sigue viva y continúa encontrando nuevas formas de tocar a quienes se acercan a ella.
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