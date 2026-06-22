"Supergirl: Woman of Tomorrow", la épica odisea espacial que redefinió a la Mujer del Mañana

Durante décadas Supergirl ha vivido a la sombra de Superman. Aunque Kara Zor-El siempre ha sido una de las heroínas más importantes de DC Comics, muchas de sus historias han estado marcadas por su relación con el Hombre de Acero.

Sin embargo, "Supergirl: Woman of Tomorrow" demuestra que el personaje posee una voz propia, una identidad única y una capacidad extraordinaria para protagonizar historias tan emotivas como espectaculares.

Publicada originalmente entre 2021 y 2022 como una miniserie de ocho números escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, la obra funciona mucho mejor como una novela gráfica completa.

Más que una aventura de superhéroes tradicional, se trata de una odisea espacial que explora temas como la pérdida, la venganza, la esperanza, la madurez, el sacrificio y la búsqueda de justicia.

La historia comienza cuando Kara decide celebrar su cumpleaños número 21 en un planeta bajo un sol rojo, uno de los pocos lugares donde sus poderes se debilitan lo suficiente para permitirle sentir los efectos del alcohol.

Lo que parece una noche de descanso se transforma rápidamente en una nueva misión cuando conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar el asesinato de su padre a manos del criminal Krem de las Colinas Amarillas.

A partir de ese momento, ambas emprenden un viaje por distintos mundos que cambiará sus vidas para siempre.

Una heroína marcada por la pérdida

Uno de los mayores logros de Tom King es comprender qué hace diferente a Supergirl de Superman. A simple vista ambos comparten poderes, origen kryptoniano y una profunda vocación heroica. Sin embargo, sus experiencias fueron radicalmente distintas.

Clark Kent llegó a la Tierra siendo un bebé y creció rodeado de amor, estabilidad y valores familiares. Kara, en cambio, vivió la destrucción de Krypton. Vio morir a familiares, amigos y vecinos antes de ser enviada al espacio. Es una sobreviviente que carga con recuerdos traumáticos que nunca desaparecen por completo.

King utiliza esa diferencia para construir una protagonista más compleja y emocionalmente vulnerable. Kara no ayuda a los demás porque su empatía nace de una experiencia directa con el dolor y la pérdida.

A lo largo de la historia queda claro que su heroísmo no depende únicamente de sus poderes. Lo que la convierte en una verdadera heroína es su capacidad para seguir creyendo en la bondad incluso después de haber presenciado algunas de las peores tragedias imaginables.

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Un viaje entre la venganza y la esperanza

La misión de Ruthye sirve como motor de la historia, pero también como vehículo para explorar distintos aspectos de la naturaleza humana.

En muchos sentidos, "Supergirl: Woman of Tomorrow" es una historia de crecimiento personal. Mientras Ruthye aprende a enfrentar las consecuencias de la venganza y madura a través de sus experiencias, Kara se convierte en guía, protectora y ejemplo.

Tom King mezcla de manera sorprendentemente natural elementos del western clásico, la ciencia ficción espacial, las historias de dejar atrás la inocencia de la niñez y los relatos de venganza, pero la historia nunca pierde su identidad propia.

Cada planeta visitado presenta nuevas culturas, conflictos y perspectivas morales. Los personajes se enfrentan constantemente a distintas formas de crueldad, injusticia y violencia, pero también descubren actos de valentía, compasión y sacrificio.

Lo más admirable es que ninguno de estos temas se siente forzado. Las emociones surgen de manera orgánica y permiten que el lector conecte profundamente con Kara y Ruthye.

El arte de Bilquis Evely convierte cada página en una fábula

Si el guion de Tom King aporta profundidad emocional, el trabajo artístico de Bilquis Evely transforma la obra en una experiencia visual extraordinaria.

La dibujante brasileña construye escenarios que parecen extraídos de cuentos de hadas y relatos fantásticos. Sus paisajes alienígenas poseen una belleza casi mágica, mientras que sus diseños de criaturas y civilizaciones aportan una sensación constante de descubrimiento.

Sin embargo, Evely también sabe cuándo abandonar la fantasía para mostrar la crudeza de la realidad. La guerra, la muerte, la desesperación, el miedo y el dolor tienen un peso tangible en cada página.

Las expresiones faciales de los personajes son particularmente impresionantes. Muchas de las emociones más importantes de la historia se transmiten a través de miradas, gestos y silencios que el arte comunica con enorme eficacia.

No es casualidad que el trabajo de Evely haya recibido amplio reconocimiento internacional ni que posteriormente ganara el Premio Eisner por otras obras de su carrera. En "Supergirl: Woman of Tomorrow" entrega algunas de las mejores ilustraciones de toda su trayectoria.

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Una historia que demuestra el potencial de las novelas gráficas

La obra fue finalista del Premio Hugo 2023 a la mejor historia gráfica y también recibió una nominación a los Premios Eisner como mejor serie limitada. Además, fue seleccionada entre los mejores libros para adultos de 2022 por la Biblioteca Pública de Nueva York.

Estos reconocimientos reflejan el impacto que tuvo tanto entre lectores como entre la crítica especializada.

Su éxito fue tal que DC Studios decidió convertirla en la principal inspiración para la próxima película de Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El.

Aunque todavía está por verse qué tan fiel será la adaptación cinematográfica, la elección de esta historia como base demuestra la enorme influencia que ha alcanzado dentro del universo de DC.

"Supergirl: Woman of Tomorrow" no es simplemente una gran historia de Supergirl. Es una demostración del poder narrativo de las novelas gráficas cuando se combinan personajes sólidos, temas universales y un apartado visual excepcional.

Más que una lectura recomendada, es una experiencia que invita a reflexionar sobre la pérdida, la esperanza y la capacidad de seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Para quienes desean descubrir por qué Kara Zor-El es una de las heroínas más fascinantes de DC, pocas obras resultan tan esenciales como esta.