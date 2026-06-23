Alfonso Rodríguez anuncia su regreso a la televisión: será por Color Visión

El destacado cineasta y productor Alfonso Rodríguez regresa a la televisión dominicana con "Bemberé", su nuevo programa de variedades en Color Visión. ( CRÉDITO: RUBÉN ABUD )

El cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez regresa a la pantalla chica en septiembre de este año con una producción orientada al entretenimiento denominada Bemberé, que reunirá a destacadas figuras del espectáculo dominicano.

El programa se transmitirá en vivo en horario estelar, de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, por Canal 9, Color Visión, y simultáneamente en YouTube, Instagram y TikTok.

Bemberé es una sociedad entre la X102 y Producciones Alfonso Rodríguez, asociados a Color Visión, lo que explica la integración de talentos provenientes de ambos medios dentro del programa.

Apostando a la televisión local y al talento joven

"Regresamos a la televisión y, como siempre, continuaremos apostando a la televisión local y al talento joven, así como a experimentados. Quiero agradecer la acogida que hemos recibido por parte de los ejecutivos de Color Visión, en la persona de su Ceo, Domingo Bermúdez, así como de su director, Ángel Laureano, y el equipo de venta", expresó Rodríguez.

Alfonso Rodríguez tiene una huella destacada en la televisión y el cine dominicano. En los últimos años ocupó la posición de Cónsul dominicano en Los Ángeles, Estados Unidos, función que concluyó recientemente, razón por la que retoma su agenda en la industria creativa con este nuevo proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/axel-2-15e90ce0.jpg El actor Axel Mansilla formará parte del elenco.

El elenco que acompañará a Alfonso Rodríguez

Bemberé contará con un elenco principal integrado por el actor y presentador Juan Carlos Pichardo, la comunicadora Carmen Rodríguez, el actor Christian Álvarez, Zaidi Bello, Damián Núñez, el actor Fernando Rodríguez y polifacética actriz Lumy Lizardo, esta última transformándose en distintas figuras de la vida pública dominicana e internacional.

Se suman el actor y cantante Axel Mansilla, en el segmento musical The Canto; el coreógrafo Eddy Kew, y el comunicador Alan Delmonte, a cargo del segmento Bemberé Explicada.

Una de las incorporaciones es la de Elizabeth Turra, quien tendrá su propio segmento tipo reality llamado TurraMatch.

El destacado actor y humorista Juan Carlos Pichardo asumirá rol estelar en la producción combinando varios roles en el universo de Bemberé.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/juan-carlos-pichardo1-886ff7bb.jpg El reconocido actor Juan Carlos Pichardo, uno de los grandes protagonistas de la nueva apuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/elenco-5f45f413.jpg Graciela Dietsch, Zaidy Bello y Elizabeth Turra, tres de las figuras femeninas que integran el elenco de Bemberé, el nuevo programa de variedades que Alfonso Rodríguez estrena en septiembre por Color Visión.

Presentadores invitados

Alfonso Rodríguez reveló que Bemberé contará con presentadores invitados rotativos. Entre los talentos confirmados, tanto de Color Visión como de la X102, están Carolina Feliz, Reymond y Miguel, Iván Ruiz, Ico Abreu, Luis José Germán, María Angélica Ureña e Ivana Gavrilovic, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/christian-alvarez-y-alan-del-monte-c2746e85.jpg Christian Álvarez y Alan Delmonte, dos de los rostros que integran el elenco de Bemberé, el nuevo programa de variedades que Alfonso Rodríguez estrena en septiembre por Color Visión.

Un programa de variedades

Bemberé se define como un programa de variedades que combina entretenimiento, humor, música e información en un solo espacio.

La propuesta, más que un programa: es un pulso, un espacio donde la realidad, el humor, la música y la improvisación se encuentran cada noche para recordar que la televisión todavía puede ser una fiesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/lumy-lizardo-1-7a3f9a48.jpg La destacada actriz Lumy Lizardo asumirá un rol estelar en el programa.

El regreso de Alfonso Rodríguez a la televisión dominicana, tras su paso por el servicio diplomático como Cónsul en Los Ángeles, marca el retorno de una figura con trayectoria en el cine y la televisión a la industria creativa que lo formó.

La alianza entre la X102 y Producciones Alfonso Rodríguez, junto al respaldo de Color Visión, apunta a un proyecto multiplataforma robusto, que combina televisión abierta, radio y formatos verticales pensados para redes sociales, en sintonía con las tendencias de consumo de contenido más recientes.