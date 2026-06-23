"El beso del pez": nueva novela de Luis Arambilet ya disponible internacionalmente

Luis Arambilet lanza "El beso del pez", una novela de ciencia ficción que llega a 16 mercados internacionales. ( SUMINISTRADA )

El escritor, guionista y cineasta dominicano Luis Arambilet anunció el lanzamiento internacional de su más reciente novela, El beso del pez, una obra de ciencia ficción especulativa que ya está disponible en 16 mercados internacionales y que marca el inicio de una ambiciosa saga concebida como una pentalogía.

Con esta nueva publicación, Arambilet propone una reflexión sobre el poder del lenguaje, la libertad de expresión y el impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad contemporánea, combinando elementos de acción, suspenso, espionaje y análisis sociopolítico.

Temática de la novela

La historia se desarrolla en un futuro próximo donde una poderosa organización secreta, conocida como la Logia Schleyer, intenta transformar la forma en que la humanidad se comunica mediante la imposición de un lenguaje universal denominado Volapük.

El protagonista de la novela es Eduardo Irastorza, un corrector de estilo que descubre un plan destinado a someter a la humanidad a una especie de "lobotomía lingüística", provocando una lucha en defensa de la diversidad de pensamiento y la libertad intelectual.

A medida que avanza la trama, la resistencia encuentra en el idioma esperanto una herramienta para enfrentar los intentos de control corporativo y manipulación social, en una historia que explora la relación entre el lenguaje y el poder.

Reflexiones del autor

Según explicó el autor, la novela también plantea interrogantes sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos que pueden surgir cuando las tecnologías avanzadas son despojadas de principios éticos y de la complejidad emocional propia de los seres humanos.

"El beso del pez es un llamado a la diversidad lingüística frente a la homogeneización del pensamiento. En un mundo donde los algoritmos buscan simplificar la comunicación para controlar la opinión, esta saga defiende el derecho a la metáfora, al adjetivo y, sobre todo, a la complejidad que nos hace humanos", expresó Arambilet.

La obra fue publicada inicialmente en español y se encuentra disponible a través de las principales plataformas digitales de libros electrónicos y librerías seleccionadas. También cuenta con una edición impresa en tapa dura.

Futuras entregas

De acuerdo con el autor, este lanzamiento representa el primer paso de un universo narrativo más amplio que continuará desarrollándose en futuras entregas, abordando cómo los sistemas de comunicación influyen en la estructura política, social y cultural de las sociedades.

Arambilet cuenta con una reconocida trayectoria en las artes literarias y audiovisuales. En 1994 obtuvo el Premio Nacional de Cuentos por Los pétalos de la cayena y en 2005 recibió el Premio Nacional de Novela por El secreto de Neguri.

Su trabajo se caracteriza por integrar investigación técnica, rigor conceptual y narrativas de intriga, elementos que vuelven a estar presentes en El beso del pez, una propuesta que busca conectar con lectores interesados en la ciencia ficción contemporánea y los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

Pie de foto: Luis Arambilet presentó El beso del pez, la primera entrega de una saga de ciencia ficción que ya está disponible para lectores en 16 mercados internacionales