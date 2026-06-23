Celinee Santos: la dominicana que hizo historia en "La Casa de los Famosos"

Celinee Santos culminó su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo con el segundo lugar. ( SUMINISTRADA )

Celinee Santos culminó su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo con el segundo lugar, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión hispana tras cuatro meses de competencia y un respaldo masivo del público.

La Miss República Dominicana 2024, reconocida como uno de los diez rostros más bellos de Miss Universo, hizo historia en el reality al convertirse en la participante más nominada y más veces salvada por el voto del público en las seis temporadas del programa.

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos, Santos también fue finalista de Top Chef VIP, demostrando versatilidad en formatos distintos.

Oportunidades profesionales tras su participación en el reality

Tras su salida del reality, productoras, cadenas internacionales y marcas han mostrado interés en contar con su talento para novelas, películas, programas de televisión, campañas publicitarias y desfiles de moda en diferentes mercados.

"Entré a esta aventura con sueños y salgo con algo mucho más valioso: el amor de millones de personas. Gracias a mi República Dominicana, a Latinoamérica y a cada persona que creyó en mí, me defendió y me acompañó durante estos meses. Ese apoyo será algo que llevaré en mi corazón para siempre", expresó Santos.

Con una comunidad en crecimiento en redes sociales, Celinee Santos inicia una nueva etapa profesional respaldada por un público que la convirtió en referente de perseverancia y orgullo dominicano.