Ministros de Educación y Cultura centroamericanos visitan el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, recibió la visita de ministros, viceministros y autoridades de Educación y Cultura de los países miembros de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema para la Integración Centroamericana (CECC/SICA), en ocasión de la 51.ª Reunión Ordinaria de su Consejo.

La República Dominicana, que ejerce actualmente la presidencia pro tempore del SICA, acogió este encuentro regional. Durante su estancia en el país, los ministros, viceministros y representantes gubernamentales de Guatemala, Belice, Panamá, Honduras, Costa Rica y El Salvador realizaron una visita al recinto cultural del Banco Popular.

La delegación fue recibida por los señores José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, acompañado de Manuel García Arévalo, presidente de la Fundación García Arévalo.

Asimismo, Carmen Rita Cordero y José Enrique Delmonte, directora y asesor cultural del centro, respectivamente, quienes ofrecieron al grupo una visita guiada por las distintas áreas del recinto.

Como parte de la experiencia preparada para los visitantes, el Coro de Cámara Koribe y el Ballet Folclórico del Carril de Haina, ambos grupos adscritos al Ministerio de Cultura, ofrecieron una bienvenida artística en el atrio del centro cultural.

Los invitados de la delegación de países centroamericanos conocieron el valor histórico y patrimonial de la Casa del Cordón, considerada una de las edificaciones en piedra más antiguas de América, al haber sido erigida en 1503, así como las colecciones arqueológicas y etnográficas que alberga como parte de su exposición permanente Nuestros primeros pobladores.

Más de 350 piezas arqueológicas, cedidas por la Fundación García Arévalo, narran la riqueza cultural de los pueblos originarios del Caribe y los vestigios que siguen presentes en la cultura dominicana hoy en día.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/sica-otra-2-b04e11a7.jpeg Los participantes intercambiaron impresiones sobre el patrimonio cultural caribeño. (FUENTE EXTERNA)

Un espacio para el diálogo

La actividad permitió compartir con las autoridades de la región la misión del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón como un espacio de investigación, conservación y divulgación del patrimonio prehispánico y de la identidad cultural caribeña, la cual va en línea con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación entre los países centroamericanos y la República Dominicana.

Entre los visitantes se encontraban Anabella María Giracca Méndez, ministra de Educación de Guatemala; Ramón Cervantes, ministro de Estado en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Belice.

También Agnes I. de León Chacón, viceministra académica de Educación de Panamá; Emiliano Valdés Melendreras, viceministro de Cultura de Guatemala; Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural de la República Dominicana, así como representantes diplomáticos y técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA.

Al concluir el recorrido, los invitados participaron en un brindis de confraternidad amenizado por parejas de baile del Ministerio de Cultura, en un ambiente propicio para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos culturales y educativos entre los países miembros del Sistema para la Integración Centroamericana.

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