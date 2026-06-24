Engel Leonardo: "La cultura dominicana sigue siendo el gran motor de mi trabajo"

El artista dominicano Engel Leonardo agradece el alcance de su obra en España. ( ESTARLIN ROSA )

El artista visual dominicano Engel Leonardo atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera internacional. Entre exposiciones, residencias artísticas e investigaciones, el creador exhibe La Vereda, una muestra individual que abrió el 18 de junio en la galería Formato Cómodo, ubicada en el Barrio de las Letras de Madrid, España.

La exposición toma su nombre de una comunidad montañosa de Baní, provincia Peravia, de donde es nativo, y está estrechamente vinculada a su historia familiar. La Vereda es también el corazón histórico de la sarandunga, una fuerte expresión cultural y espiritual del sur dominicano.

En los últimos años, Leonardo se ha embarcado en una investigación por las raíces que sostienen el folclor dominicano y lo ha plasmado en sus obras, las cuales se caracterizan por utilizar la abstracción y geometría modernista.

El universo de Engel va desde la arquitectura, cultura material y tradiciones populares de RD y el Caribe.

El arte y la sarandunga

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/img8933-6699ecd5.png Detalle Portal 2026, La Vereda. (SUMINISTRADA)

"Gran parte de mis investigaciones se han concentrado en la región sur del país, desde Baní hasta Pedernales", explica Leonardo en visita a Diario Libre.

Quienes visiten la exposición en la galería Formato Cómodo de Madrid aprecian obras con técnicas construidas con segmentos de maderas preciosas y esmalte. El artista describe estas piezas como "esculturas de pared" o "esculturas planas", desarrolladas mediante ensamblajes de madera, color y composición geométrica.

Por primera vez una muestra suya estará dedicada exclusivamente a una línea de trabajo que ha desarrollado durante más de una década.

Se trata de Portales, una serie iniciada en 2022, con una mirada más profunda a aquella investigación que conecta territorio, historia, espiritualidad y expresiones culturales de la región.

"Gran parte de mis investigaciones se han concentrado en la región sur del país, desde Baní hasta Pedernales" Engel Leonardo Artista “

Su relación con Madrid

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/080626-engel-leonardo-estarlin-rosa19-5eba55a3.jpg Engel Leonardo visitó la redacción de Diario Libre. (ESTARLIN ROSA)

Leonardo mantiene una relación constante y de logros con España. En 2018, una de sus obras fue adquirida por el Museo Reina Sofía, incorporándose a la colección de una de las instituciones de arte contemporáneo más relevantes de Europa.

Para el artista, exhibir en Madrid tiene una dimensión conceptual vinculada a sus investigaciones sobre la historia colonial.

"Gran parte de mi trabajo revisa y cuestiona las relaciones históricas que surgieron durante el período colonial y cómo esas estructuras continúan influyendo en nuestras realidades contemporáneas", afirma.

La historia hasta Brasil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/8dc9ef14-735f-4cb3-9233-7cc5c6278afa-2722a019.jpg Historias LGBTAIA+, 2024, Group show. MASP, Sao Paulo, Brasil. (FUENTE EXTERNA)

Otro de los territorios fundamentales en su trayectoria ha sido Brasil, donde ha desarrollado investigaciones, residencias y exposiciones. En 2025 participó en una exhibición colectiva del ciclo Historias, del Museo de Arte de São Paulo, bajo la curaduría de Adriano Pedrosa, director artístico y curador en jefe de la institución.

Un año antes, en 2024, el museo incorporó dos obras de su autoría a su colección permanente: Flor de Mandacaru, una escultura en metal y esmalte producida entre 2018 y 2024, y Plátano Power Bottom, una pieza que explora distintas realidades caribeñas a partir de materiales, alimentos, cultura popular y experiencias vinculadas al deseo.

A estos reconocimientos se suman otros proyectos como la exposición colectiva "Un Caribe Oceánico", presentada en ARCOmadrid bajo la curaduría de las especialistas dominicanas Sara Herman y Carla Acevedo-Yates.

Su trabajo también fue incluido en el libro Latin American Artists, publicado por la editorial Phaidon en Londres, una de las publicaciones de referencia sobre arte latinoamericano contemporáneo.

Recientemente, Leonardo concluyó su participación en la quinta edición del programa de residencias FAARA, impulsado por la Fundación Ama Amoedo. Aunque la fundación es argentina, la residencia se desarrolla en Uruguay y reúne a creadores de distintas partes de América Latina.

Durante seis semanas compartió espacio con artistas como Carlos Amorales, Delcy Morelos, Jonathas de Andrade, Patricia Belli y Alejandra Seeber.

La experiencia le permitió avanzar investigaciones sobre historia colonial, arquitectura modernista y cultura material indígena de la región de la Cuenca de la Plata, estableciendo conexiones con procesos históricos y culturales del Caribe y otras regiones del continente.

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Aunque su obra circula por distintos países, Leonardo insiste en que la República Dominicana y el Caribe continúan siendo el centro de su arte.

"La cultura dominicana, el contexto caribeño y el archipiélago de las Antillas siguen siendo el principal motor de mi producción artística", sostiene.

Al ser consultado sobre los lugares donde le gustaría exhibir en el futuro, declara que aún no ha explorado del todo Latinoamérica y busca aprender de sus pueblos para profundizar la historia colonial.