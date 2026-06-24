Fallece el artista plástico Carlos Domínguez, reconocido como "El pintor de coches"

Falleció el artista plástico dominicano Rafael Domínguez Cruz, conocido en el mundo del arte como Carlos Domínguez y popularmente identificado como "El pintor de coches", informó el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap).

El deceso del reconocido creador se produjo el 23 de junio de 2026, dejando luto en la comunidad artística nacional y entre los numerosos admiradores de su obra.

Durante décadas, Domínguez se distinguió por desarrollar una propuesta visual propia, caracterizada por la creatividad, la constancia y una marcada identidad estética que le permitió ganar reconocimiento dentro del arte dominicano contemporáneo.

Su trabajo le valió el afectuoso sobrenombre de "El pintor de coches", convirtiéndose en una figura apreciada por colegas, coleccionistas y amantes de las artes plásticas.

El Codap expresó su profundo pesar por la pérdida y destacó el legado artístico que deja el pintor como testimonio de una vida dedicada a la creación y al fortalecimiento de la cultura nacional.

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Honras fúnebres

Los restos de Carlos Domínguez son velados este miércoles 24 de junio de 2026, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Funeraria Savica, ubicada en la calle Pasteur, sector Gazcue, en el Distrito Nacional.