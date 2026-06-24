La joven escritora Farhina Sánchez convierte las rutas de concho en historias de identidad nacional

Farhina Sánchez Mariñez: "Siempre he querido crear obras que permitan entender quiénes somos como dominicanos". ( NEAL CRUZ )

"Todo dominicano tiene un carrito de concho detrás de la oreja", afirma la escritora Farhina Sánchez Mariñez al hablar de De conchos, conchos y más conchos , una obra que recoge experiencias cotidianas vividas en el transporte público y las transforma en relatos cargados de humor, reflexión y dominicanidad.

La autora presentó la segunda edición de este libro, una publicación que nació de sus vivencias durante la etapa universitaria, cuando debía combinar estudios y trabajo, realizando múltiples trayectos diarios en carros públicos.

"Llegué a tomar hasta ocho carritos al día porque trabajaba y estudiaba. En esos recorridos pasaban cosas que parecían sacadas de una película. Son situaciones triviales, pero también profundamente humanas", recuerda Sánchez.

Desde adolescente acostumbraba registrar esas experiencias en cuadernos y, posteriormente, compartirlas en redes sociales. Con el paso de los años, aquellos escritos se transformaron en un proyecto editorial junto al ilustrador cubano Goberto Cobas, a quien conoció durante un curso realizado en la UNESCO.

Para la autora, el libro representa mucho más que una recopilación de anécdotas. Se trata de una mirada a la esencia del dominicano y a los espacios donde se construye gran parte de la cultura popular.

"Entiendo que todo dominicano verdadero tiene un carrito de concho detrás de la oreja. El carrito de concho es el laboratorio de la cultura dominicana", sostiene.

A través de cinco relatos ilustrados, la obra aborda distintas facetas de la sociedad dominicana: el carisma popular, las creencias religiosas, el imaginario místico y hasta manifestaciones del machismo presentes en la vida cotidiana. Todo ello desde la perspectiva de quienes utilizan diariamente este medio de transporte.

Una artista de múltiples expresiones

Además de escritora, Farhina Sánchez Mariñez ha desarrollado una trayectoria en diversas disciplinas artísticas. Canta, baila y ejerce profesionalmente la fotografía, aunque reconoce que la escritura ha sido la manifestación creativa con la que ha mantenido una conexión más profunda.

"Siempre tuve interés por la historia y la cultura dominicana. En todo lo que hago trato de que las personas conozcan quiénes somos y qué significa ser dominicano", explica.

Ese interés la llevó a estudiar Comunicación Social y posteriormente a realizar un diplomado en literatura en 2023, experiencia que fortaleció su vocación narrativa.

Para ella, escribir requiere un proceso de formación continuo y una dedicación distinta a otras expresiones artísticas. "La escritura es constante. Hay que leer mucho, comprender las estructuras narrativas y seguir aprendiendo siempre", señala.

Del éxito en la Feria del Libro a una segunda edición

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/01062026-conchos-y-mas-conchos-3-3d9b439a.jpg Portada del libro. (NEAL CRUZ)

La primera edición de De conchos, conchos y más conchos fue presentada durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024. Aunque inicialmente la autora desconocía cuál sería la recepción del público, los resultados la sorprendieron.

"Se vendieron todos los ejemplares que llevé. Ahí me di cuenta de que había algo especial en este proyecto", comenta.

La buena acogida impulsó una segunda edición y abrió la posibilidad de futuras publicaciones. De hecho, el libro incluye un espacio destinado a que los lectores compartan sus propias experiencias en carros públicos, con la intención de incorporarlas en una tercera edición.

Actualmente, la obra está disponible en las librerías Cuesta y Mamey.

Mitología dominicana

Aunque De conchos, conchos y más conchos fue su primer libro publicado, Sánchez continuó desarrollando su carrera literaria y en diciembre de 2024 lanzó ¿Y dónde está Lolo? Cuentos de la memoria mística dominicana.

La obra surge inspirada en la historia de Lolo, un personaje popular de Jarabacoa cuya desaparición despertó gran interés público. A partir de elementos reales y referencias a la cultura taína, la escritora construyó una serie de relatos de corte fantástico que exploran la mística dominicana.

Ese segundo libro se encuentra disponible en formato digital a través de Amazon, mientras que la autora evalúa la posibilidad de adaptar también De conchos, conchos y más conchos a plataformas digitales en el futuro.

Mirando hacia nuevas historias

Entre sus próximos proyectos, Sánchez aspira a continuar explorando las narrativas fantásticas vinculadas a las tradiciones y creencias populares dominicanas, más allá de figuras conocidas como la Ciguapa o el Bacá.

Asimismo, contempla el desarrollo de su primera novela, un proyecto que espera materializar en los próximos años.

"Siempre he querido crear obras que permitan entender quiénes somos como dominicanos. Nuestra cultura tiene historias extraordinarias que todavía quedan por contar", dice.