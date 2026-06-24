Jatnna Tavárez recibe máximo galardón del "Premio Mujeres que Inspiran"

La comunicadora Jatnna Tavárez sumó un nuevo hito a su destacada carrera al recibir el reconocimiento a la Trayectoria profesional durante la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran. La distinción fue entregada en el marco de una gala en la que también fueron reconocidas otras seis mujeres sobresalientes en diferentes áreas profesionales.

Con este reconocimiento, Tavárez se integra al selecto grupo de personalidades que han recibido el máximo galardón de esta premiación, instituida y presidida por la periodista Emelyn Baldera. Entre las figuras distinguidas en años anteriores figuran la comunicadora Milady del Cabral y la cantante Milly Quezada.

"Me siento honrada de recibir esta distinción, que me compromete aún más a seguir apegada a los valores que nos permiten aportar para tener una mejor sociedad y un mejor país", expresó Tavárez al recibir la estatuilla de manos de Emelyn Baldera, José Mármol y Miralba Ruiz.

"Desde su fundación he sido parte de esta maravillosa iniciativa que me enorgullece y me hace sentir sumamente complacida con el impacto y la evolución que está teniendo esta premiación", agregó.

Impacto del premio

Durante su discurso central, Emelyn Baldera destacó el crecimiento que ha experimentado el Premio Mujeres que Inspiran en apenas tres ediciones, alcanzando este año una cifra récord de postulaciones.

"Las cifras respaldan el valor de este esfuerzo: recibimos 1,412 postulaciones de mujeres de distintas partes del mundo. El mayor volumen provino de Argentina, seguido por Colombia, y con una fuerte representación de la República Dominicana. Son números que reflejan confianza, pero, sobre todo, validan nuestro propósito", manifestó.

Otro de los momentos destacados de la velada tuvo como protagonista a Iamdra Fermín. La comunicadora y creadora de contenidos se convirtió en la primera ganadora de la categoría Liderazgo digital, instaurada en esta edición. En este renglón compitió junto a Zeny Leyva, Nariobi Viloria, Ivelisse Vásquez y Shirley Jesaria Santana.

Asimismo, Massiel Javier Almonte obtuvo el Premio mujer líder del año, categoría en la que también figuraban como nominadas Maxi Feliz, Janett y Erika Liriano, María Eloisa Luna y Mayrian Sanz.

La lista de ganadoras la completaron Patricia Portela Piña, en Educación; Sussie Lozada, en Compromiso Social; Agripina Ramírez S., en Superación Profesional; y Senovia García, en Emprendimiento.

La ceremonia fue conducida por la comunicadora Luz García y tuvo como escenario el Teatro Casa San Pablo. La producción general estuvo a cargo de Elka Núñez, presidenta de Resolto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/xt4a5074-50f7519a.jpg El cantautor Pavel Núñez, en escena.

Música y entretenimiento

La propuesta musical, dirigida por Antonio González por tercer año consecutivo, abrió la ceremonia con la interpretación de Williamny Bisonó del tema oficial de los premios, "Toda mujer", composición de Cinthya Montero.

También participaron Marteen Franko, con una versión de "Mujeres", de Ricardo Arjona; Pavel Núñez, quien presentó un medley de sus éxitos en ritmos de salsa y merengue; y Clara González, que emocionó al público con la interpretación de "A la niña que fui", de Kany García.

El cierre estuvo a cargo de Héctor Acosta "El Torito", quien interpretó su más reciente sencillo, "Se puede".

La cuota de humor llegó de la mano de Carlos Sánchez, referente del stand-up comedy en República Dominicana, cuya participación fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

La gala contó además con la participación de destacadas figuras del arte, la comunicación y el sector corporativo como presentadores de categorías, entre ellas Caroline Aquino, Nahiony Reyes, Jandy Ventura, Irina Peguero, Jenny Blanco, Johan Paulino, Aníbal de Castro, director de Diario Libre; Gabi Desangles e Iluminada Muñoz.

Las galardonadas fueron seleccionadas por las integrantes del Consejo Consultivo, tras evaluar los perfiles de mujeres cuyos aportes contribuyen al desarrollo de la sociedad desde las siete categorías oficiales de la premiación.