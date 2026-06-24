República Dominicana presenta su Selección Nacional Culinaria

Autoridades y chefs dominicanos durante la presentación de la Selección Nacional Culinaria de República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La gastronomía dominicana vive un momento de crecimiento y reconocimiento, impulsada por el talento de sus chefs y la creciente proyección internacional de la cocina local.

Como parte de este impulso fue presentada oficialmente la Selección Nacional Culinaria de la República Dominicana, una iniciativa concebida para identificar, formar y proyectar el talento gastronómico nacional en competencias y eventos de alcance global.

Durante el acto de lanzamiento, los responsables de la iniciativa destacaron que la propuesta forma parte de una apuesta por fortalecer la Marca República Dominicana a través de la gastronomía, generando nuevas oportunidades de intercambio, cooperación y crecimiento profesional.

"La República Dominicana no solo es un destino turístico y cultural, sino también una nación capaz de proyectar excelencia, disciplina y talento al más alto nivel internacional", afirmó Richard Salcedo, presidente de SP Gold Services & Partners Group e impulsor del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/seleccion-culinaria-3-d0bfccbd.jpg Diario Libre/Dare Collado (RICHARD SALCEDO DURANTE SU INTERVENCIÓN EN EL LANZAMIENTO DE LA SELECCIÓN NACIONAL CULINARIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.)

La dirección culinaria de la iniciativa está a cargo de la chef Ana Lebrón, una de las figuras más destacadas de la gastronomía dominicana, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría Individual Culinary Art durante las Olimpiadas Culinarias IKA 2020, celebradas en Stuttgart, Alemania.

Lebrón recordó que aquella experiencia le permitió conocer de primera mano las exigencias de las competencias gastronómicas internacionales y comprender los desafíos que enfrentan los profesionales dominicanos al participar en este tipo de escenarios.

Según explicó, esa experiencia no solo fortaleció su pasión por la cocina competitiva, sino que también le permitió identificar oportunidades de desarrollo para quienes aspiran a representar al país en certámenes de alto nivel.

Para la chef, uno de los principales retos es garantizar el relevo generacional dentro del sector y abrir espacios para que nuevas generaciones de cocineros puedan prepararse y competir.

"El tiempo va cambiando y necesitamos crear relevo", expresó.

Esa convicción fue una de las razones que la motivó a sumarse al proyecto, que busca impulsar una nueva dimensión dentro de la gastronomía nacional: la del chef competidor.

"Queremos destacar al chef como competidor", afirmó.

Lebrón destacó además el crecimiento que ha experimentado la gastronomía dominicana durante la última década y el reconocimiento alcanzado por profesionales que han contribuido a posicionar la cocina nacional en el escenario internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/la-chef-ana-lebron-178ebb79.jpg La chef Ana Lebrón, directora culinaria de la Selección Nacional de la República Dominicana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Proceso de selección

Durante los últimos meses se abrió una convocatoria nacional que despertó un notable interés entre profesionales y estudiantes del sector gastronómico. Más de 300 aspirantes se inscribieron para participar en el proceso de selección.

Ante la alta participación, fue necesario desarrollar una fase de preselección basada en la evaluación de currículos y materiales audiovisuales enviados por los candidatos, con el propósito de identificar los perfiles con mayor potencial competitivo.

La etapa decisiva se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, donde los participantes demostrarán en vivo sus técnicas, creatividad, capacidad de ejecución y dominio culinario.

Lebrón explicó que esta será la primera oportunidad para observar a los aspirantes en acción y evaluar su desempeño bajo condiciones reales de competencia.

"Vamos a ver con manos a la obra y ahí vamos a saber con qué contamos", señaló.

De esta fase de evaluación surgirán los integrantes oficiales de la Selección Nacional Culinaria, así como distintas subselecciones que representarán al país en competencias específicas según las características de cada certamen.

Camino a las Olimpiadas Culinarias

El plan contempla una preparación gradual para que los seleccionados puedan competir con éxito en algunos de los escenarios más exigentes de la gastronomía mundial.

La intención es que en 2027 el equipo participe en competencias regionales del Caribe y en eventos organizados por la American Culinary Federation en Estados Unidos, con el objetivo de adquirir experiencia internacional y fortalecer sus capacidades técnicas.

Según Lebrón, estas competencias servirán como una etapa fundamental de preparación antes de asumir desafíos de mayor envergadura.

La meta a largo plazo es que República Dominicana pueda presentarse en las Olimpiadas Culinarias de Alemania en 2028, consideradas entre los certámenes más prestigiosos del mundo gastronómico.

Para alcanzar ese objetivo, el proyecto contará con el respaldo de chefs instructores, instituciones académicas y organizaciones aliadas que contribuirán a la formación y preparación de los seleccionados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/seleccion-culinaria-2-b7710a51.jpg Diario Libre/Dare Collado (PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA PUCMM.)

Al cierre del acto, celebrado en las instalaciones del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), estudiantes de danza de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) ofrecieron una presentación artística a ritmo de merengue.

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