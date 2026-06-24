"Una hora de tranquilidad" llega a Santo Domingo con relevantes figuras de la actuación

David Maler, Nashla Bogaert y Vicente Santos forman parte del elenco de "Una Hora de Tranquilidad", la nueva apuesta teatral de Bougroup que se presentará en la Sala Manuel Rueda bajo la dirección de Pepe Sierra. ( SUMINISTRADA )

Después de varias temporadas de subir a la tablas con "La Verdad", primera apuesta teatral de Bougroup con 12 funciones sold out, la productora prepara su segunda creación teatral con "Una Hora de Tranquilidad", del reconocido dramaturgo francés Florian Zeller.

Una propuesta que llega con una mezcla entre el humor, las situaciones inesperadas y una profunda mirada sobre las relaciones humanas, así como la necesidad de desconectarse y el deseo de tener un momento propio.

La obra será dirigida por Pepe Sierra, tendrá sus funciones los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Manuel Rueda del Edificio de la Escuela de Bellas Artes. Las boletas estarán disponibles desde el lunes 22 de junio a través de Uepa Tickets.

El montaje cuenta con las actuaciones de José Guillermo Cortines, Nashla Bogaert, David Maler, Vicente Santos, Graciella Dietsch y Yasser Michelén, quienes dan vida a una historia cargada de ritmo, ironía y momentos de tensión.

La trama sigue a Miguel, un hombre elocuente y manipulador que solo desea una cosa, disfrutar en completa tranquilidad un álbum de jazz que acaba de comprar y que considera una verdadera joya. Para lograrlo, estará dispuesto a utilizar todos sus recursos y estrategias.

A pesar de, cada intento por conseguir esa codiciada hora de paz lo llevará a una cadena de situaciones inesperadas, convirtiendo su mañana ideal en una auténtica pesadilla.

"Una Hora de Tranquilidad" invita al público a reflexionar, entre risas y conflictos, sobre las excusas que construimos, la convivencia y esas pequeñas obsesiones que pueden revelar mucho de nuestra personalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/cortinez-73061f71.jpg José Guillermo Cortines y Yasser Michelén dan vida a una historia marcada por situaciones inesperadas en "Una Hora de Tranquilidad", una comedia sobre la búsqueda de un momento de paz.

Ficha técnica:

Fecha : 18, 19, 25 y 26 de septiembre

: Horario : 8:30 p.m.

: Lugar : Sala Manuel Rueda , Edificio Escuela de Bellas Artes

: , Edificio Boletas: Desde el 22 de junio en Uepa Tickets.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/yasser-7ef23a84.jpeg Yasser Michelén forma parte del elenco de "Una Hora de Tranquilidad", la comedia que llegará a la Sala Manuel Rueda con una historia cargada de humor, ironía y situaciones inesperadas.