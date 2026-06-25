Artistas y figuras públicas se movilizan para apoyar a las víctimas del sismo en Venezuela

Ricardo Montaner, Gaby Espino y Danny Ocean fueron algunas de las figuras públicas que expresaron su solidaridad y apoyo a las víctimas tras el terremoto que sacudió a Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La tragedia que golpeó a Venezuela tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio ha generado una masiva reacción de solidaridad dentro y fuera del país.

El desastre natural, considerado uno de los más graves de las últimas décadas, dejó hasta el momento 164 personas fallecidas y 971 heridas, según cifras oficiales, además de severos daños materiales en varias regiones, especialmente en el municipio de La Guaira.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.1 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron catalogados por expertos como un doblete sísmico. Posteriormente, se registraron al menos 30 réplicas, aumentando la preocupación entre la población.

Dios mío Venezuela...

Padre protege a tu pueblo...#Venezuela — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 24, 2026

Ante la emergencia, numerosas figuras públicas venezolanas y latinoamericanas han utilizado sus plataformas para promover iniciativas de ayuda, recaudar fondos y brindar información de utilidad a los afectados.

Venezuela, alerta de tsunami en la costa. Por favor pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar!! — Danny Ocean (@Dannocean) June 24, 2026

SOS Venezuela

Uno de los primeros en reaccionar fue el presentador Rodner Figueroa, quien, a través de la organización We Love Foundation, de la cual es vicepresidente, lanzó una campaña de recaudación de fondos para canalizar ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

"Desde We Love Foundation queremos actuar de inmediato. Les quiero hacer un llamado a que nos ayuden a ayudar", expresó Figueroa en sus redes sociales, donde invitó a realizar donaciones para apoyar a las comunidades damnificadas.

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Por su parte, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, junto con el equipo de Comando Venezuela, impulsó la campaña "Operación Todos con Venezuela", mediante la cual se habilitaron puntos de acopio en distintos estados del país para recolectar alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad.

La presentadora Carolina Sandoval también se sumó a los esfuerzos solidarios compartiendo información sobre personas desaparecidas y difundiendo números de contacto para facilitar la búsqueda de familiares.

Mientras tanto, la cantante Joaquina utilizó sus redes sociales para centralizar información y promover la campaña de recaudación. "Dejo mis comentarios abiertos para que se difunda cualquier tipo de información, ayuda y cualquier otra forma de colaborar", escribió.

Otra de las voces que se alzó ante la emergencia fue la actriz y empresaria Gaby Espino, quien pidió apoyo internacional para Venezuela. "Necesitamos al mundo en este momento", manifestó al compartir enlaces, recomendaciones y material informativo sobre la situación.

Desde España, donde vive hace años, el cantante venezolano Carlos Baute publicó en sus historias un mensaje doble: por un lado, puso sus redes a disposición para difundir cualquier información; por el otro, lanzó un llamado directo a la población: "Por favor resguardarse por ahora en lugares seguros." Sin estridencias, con la urgencia de quien sabe que cada minuto cuenta en una emergencia.

Los artistas Danny Ocean y Lele Pons también unieron esfuerzos mediante una publicación conjunta dirigida a los venezolanos, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo y asistencia inmediata en las zonas más afectadas.

Las muestras de solidaridad también llegaron desde figuras como Ricardo Montaner, quien expresó su preocupación a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Dios mío, Venezuela... Padre, protege a tu pueblo".

Los hijos de Montaner, Mau y Ricky, también alzaron la voz desde sus redes. En una historia de Instagram publicada 12 horas después del sismo, los hermanos escribieron.

"Orando por nuestro país y nuestra gente", acompañado de la bandera venezolana. Sin más texto. La economía del mensaje no le restó peso: era la voz de dos jóvenes que crecieron entre Venezuela y el mundo, y que en ese momento hablaban solo de una cosa.

Catherine Fulop eligió un camino más activo. La actriz venezolana compartió en sus historias de Instagram un video de los escombros, tomado de la cuenta @maferanaliza, con la leyenda "Oremos por Venezuela". Pero no se detuvo ahí.

En otra historia, convirtió su perfil en una herramienta concreta de ayuda: "Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros", escribió, con un aviso en rojo que no dejaba margen para la duda.

Por su parte, Gabriela Spanic compartió reportes preliminares del desastre acompañados de mensajes de oración, mientras que personalidades como Marjorie de Sousa, Raúl González, Daniel Elbittar y Chiquinquirá Delgado manifestaron su respaldo a las víctimas y sus familias.

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Las autoridades continúan evaluando los daños causados por el terremoto, mientras organismos de emergencia y voluntarios trabajan contrarreloj para atender a los afectados.

continúan evaluando los daños causados por el terremoto, mientras y voluntarios trabajan contrarreloj para atender a los afectados. Entretanto, la comunidad artística y miles de ciudadanos mantienen activos los llamados a la solidaridad para apoyar la recuperación de las regiones impactadas por la tragedia.

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