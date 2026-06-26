Un fin de semana repleto de emociones

Claudio Rivera y Viena González en la obra Platero y Yo ( SUMINISTRADA )

El fin de semana ofrece una agenda cultural capaz de seducir a públicos de todas las edades. Desde la elegancia de la danza clásica hasta el teatro familiar y la comedia contemporánea, los escenarios se preparan para recibir historias que despiertan la imaginación, la nostalgia y el humor.

La Academia Ballet Concierto celebrará en el Teatro Nacional su Gala de Fin de Curso con una puesta en escena inspirada en los grandes bailes de mascarada de Venecia.

Entre luces, música y vestuarios deslumbrantes, desfilarán personajes de la comedia del arte como la coqueta Colombina, el audaz Arlequín y el romántico Pierrot, atrapados en una trama donde los deseos y las apariencias se entrelazan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-50203-pm-0d741fee.jpeg La Academia Ballet Concierto celebrará en el Teatro Nacional su Gala de Fin de Curso con una puesta en escena inspirada en los grandes bailes de mascarada de Venecia.

A ellos se suman las debutantes que descubren por primera vez el brillo de un gran salón, caballeros en busca de romances fugaces y la inquieta Mariposa, espíritu del carnaval que invita a todos al júbilo.

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, sábado y domingo, 5:30 p.m. Teatro Guloya, sábado y domingo, 5:30 p.m. Sala Ravelo, TN, viernes y sábado, 8:30 p.m, y domingo, 6:30 p.m.

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Teatro familiar

Para quienes buscan una experiencia familiar, Platero y yo regresa como uno de los montajes más entrañables del Teatro Guloya. Desde su estreno en 1997, esta adaptación del clásico de Juan Ramón Jiménez ha emocionado a miles de espectadores.

La interpretación de Viena González y Claudio Rivera, responsable también de la adaptación y dirección junto a González, conserva la delicadeza poética de la obra original. La propuesta invita a grandes y pequeños a reencontrarse con la ternura, la amistad y la imaginación.

Y para cerrar la jornada entre risas, Tentaciones promete una dosis de humor de principio a fin. Esta comedia de enredos explora los límites de los deseos humanos a través de personajes extravagantes y situaciones inesperadas que reflejan, con ironía y cercanía, escenas de la vida cotidiana.

Dirigida y producida por José Roberto Díaz García, la obra se convierte en una invitación a reírse de las contradicciones y debilidades que todos compartimos.

Concierto de Celestino Esquerré

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El cantautor cubano, miembro de la Academia Latina de la Grabación, subirá al escenario de Casa de Teatro para ofrecer un concierto cargado de canciones, emociones y complicidad con el público.

Estará acompañado por parte de la banda con la que comparte habitualmente y contará con invitados especiales, entre ellos la reconocida cantante dominicana Laura Rivera y el también cantautor cubano Manuel Leandro. Una velada pensada para disfrutar de la trova, la buena música y el espíritu festivo que caracteriza a este emblemático espacio cultural de Santo Domingo. Lugar: Casa de Teatro, sábado, 9:00 p.m.