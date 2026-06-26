La comedia "Nunca te fíes de una mujer despechada" llegará a Santo Domingo en julio

El elenco de la comedia teatral está integrado por Jatnna Marte, María Tavárez, Beba Rojas, Gabi Desangles, Bárbara Plaza y Miguel Alcántara. ( FUENTE EXTERNA )

La comedia teatral "Nunca te fíes de una mujer despechada", escrita por el dramaturgo argentino Hernán Krasutzky, llegará a la República Dominicana con cuatro funciones especiales del 2 al 5 de julio en la Sala de Teatro Laura Bertrán, bajo la producción de Juancito Rodríguez y la dirección de Indiana Brito.

La pieza, que ha sido presentada previamente en escenarios de Argentina y Miami, desembarca en el país con un elenco integrado por Jatnna Marte, María Tavárez, Beba Rojas, Gabi Desangles, Bárbara Plaza y Miguel Alcántara.

El estilismo está a cargo de Jozuary Jadill. Juntos darán vida a una historia donde el amor, la amistad, los celos y el deseo de revancha se entrelazan en medio de situaciones inesperadas.

La trama sigue a Leonela, una mujer que acaba de reconciliarse con su pareja tras descubrir que una de sus amigas mantuvo una relación con él durante un período de separación.

Lo que comienza como una reunión para descubrir a la responsable pronto se transforma en una noche de confesiones y conflictos que sacan a la luz mucho más de lo que cualquiera esperaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/dsc02653-f62f7646.jpeg La obra sube a escena desde el 2 al 5 de julio.

A través del humor la obra explora emociones universales como la traición, el despecho y la lealtad, invitando al público a reflexionar sobre las relaciones humanas mientras disfruta de una propuesta dinámica y entretenida.

La producción representa una nueva apuesta de Juancito Rodríguez, figura vinculada al teatro dominicano desde hace más de dos décadas y responsable de numerosos montajes presentados en importantes escenarios del país.

La dirección está a cargo de Indiana Brito, reconocida actriz y directora teatral dominicana, quien suma esta producción a una trayectoria que incluye diversos montajes de relevancia, como "Agosto" y "La gran depresión", producciones que le valieron el Premio Soberano a Mejor Directora en 2019 y 2026, respectivamente.

Las funciones se realizarán los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio a las 8:30 de la noche, mientras que la presentación del domingo 5 de julio será a las 6:30 de la tarde en la Sala de Teatro Laura Bertrán, ubicada en la avenida Roberto Pastoriza número 329, en Ensanche Naco.

Las boletas tienen un costo de RD$2,000 por persona y están disponibles a través de la plataforma Tix.do.

Dedicada a la actriz y comunicadora Beba Rojas, la producción promete una combinación de humor, talento dominicano y una historia que recuerda que, cuando intervienen el orgullo, los celos y el corazón, cualquier situación puede tomar un rumbo inesperado.