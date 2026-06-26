Yeimi Hernández es la nueva Miss Global República Dominicana

La joven Yeimi Hernández fue coronada como Miss Global República Dominicana 2026.

La designación responde a un modelo de selección directa impulsado por la organización bajo la dirección de Adelyn Pérez de Proscia, empresaria, exreina de belleza y directora nacional de Miss Global República Dominicana.

"Miss Global República Dominicana es una plataforma de formación, no de competencia. Buscamos mujeres que sepan quiénes son, qué defienden y cómo pueden generar un impacto real en su entorno. Eso es lo que Yeimi representa", afirmó Adelyn Pérez de Proscia.

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Perfil

Yeimi Hernández llega a esta nueva etapa con una trayectoria que amplía la idea convencional del reinado de belleza.

Formada en Atlanta, donde obtuvo su licenciatura en Comunicación Social en Georgia State University, ha construido una carrera en bienes raíces y comunicación estratégica, conectando oportunidades de inversión entre comunidades de Estados Unidos y la República Dominicana.

Su paso por los certámenes incluye la corona de Miss International Grand Latina 2019 y su participación en Miss República Dominicana Universe 2021. Hernández llevará al escenario internacional una conversación sobre independencia financiera femenina y la construcción de patrimonio como acto real de empoderamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/yeimi-2-08b7a499.jpg Adelyn Pérez de Proscia, Yeimi Hernández y Carolina Grullón. (FUENTE EXTERNA)

"La verdadera corona de una mujer es la libertad de poder tomar decisiones sobre su vida, sus sueños y su futuro. Y esa libertad comienza cuando aprende a construir su propia independencia financiera", afirmó Hernández.

El cóctel en el que fue coronada Hernández reunió a personalidades de la moda, la belleza, editores de medios, aliados estratégicos y figuras del sector empresarial y el entretenimiento en un espacio diseñado para la presentación oficial de Hernández ante la prensa y los invitados especiales.

Durante la noche, la organización reafirmó que esta coronación no representa el cierre de un proceso, sino el inicio de una etapa de preparación intensiva rumbo a Miss Global 2026.

A partir de ahora, la nueva soberana asume una misión que va más allá de portar una corona. Lleva al escenario internacional un mensaje sobre independencia financiera femenina, preparación profesional y construcción de patrimonio como herramientas de transformación real.

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