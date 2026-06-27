Centro Cultural Narciso González celebra muestra de resultados "Arte sin límite"

Autoridades del Ministerio de Cultura y del Centro Cultural Narciso González. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Narciso González, dependencia del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, realizó la muestra de resultados "Arte Sin Límite", evento que congregó a estudiantes, familias, docentes y miembros de la comunidad en una jornada de celebración artística que puso de relieve los logros alcanzados durante el período académico en las diversas áreas de formación cultural que ofrece la institución.

La jornada ofreció un programa diverso que incluyó presentaciones de música, teatro, danza y coro, así como una exposición de artes visuales que evidenció el avance técnico, la disciplina y la sensibilidad artística de los participantes, fruto del trabajo sostenido de un cuerpo docente comprometido con la excelencia en la formación cultural.

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Más allá de la exhibición de resultados, "Arte Sin Límite" se consolidó como un espacio de reflexión sobre el poder transformador del arte como herramienta de inclusión social, desarrollo humano y afirmación de la identidad cultural dominicana, subrayando el impacto que la educación artística genera en el tejido comunitario.

En el marco del evento, la directora general del Centro Cultural Narciso González, Madelen Díaz, destacó el alcance y el significado de este tipo de iniciativas para la misión institucional.

"Cada estudiante que hoy sube a este escenario representa una historia de esfuerzo, disciplina y crecimiento. Nuestro mayor logro no es únicamente formar artistas, sino contribuir a formar ciudadanos sensibles, creativos y comprometidos con su comunidad. El arte transforma vidas, abre oportunidades y fortalece el tejido social que tanto necesitamos como país".

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La institución extendió su reconocimiento a las familias por su respaldo permanente al proceso formativo de los estudiantes, así como al cuerpo docente, al personal técnico y administrativo, cuyo compromiso y dedicación hicieron posible la realización de esta muestra.

Asistentes

La actividad contó con la presencia del viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, Modesto Guzmán, director general de Desarrollo a la Comunidad, Rosa Helena Rodriguez, encargada docente y Madelen Díaz, directora del Centro Cultural Narciso González.

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