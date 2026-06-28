Nathalie Peña-Comas presenta su nuevo videoclip de la canción "Esclavo y Amo"

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas estrena este lunes el videoclip oficial de "Esclavo y Amo", dirigido por el cineasta mexicano Andrés Ibáñez. ( SUMINISTRADA )

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas anunció el estreno mundial del videoclip oficial de Esclavo y Amo para este lunes 30 de junio, en una producción audiovisual que marca una reinvención estética en su trayectoria artística y que fue dirigida por el realizador mexicano Andrés Ibáñez.

La pieza audiovisual propone una integración del rigor lírico con los códigos de la industria musical cinematográfica, orientada a la expansión de audiencias más allá del circuito operístico tradicional.

Ibáñez acumula más de 60 videoclips para figuras globales como Maná, Prince Royce, Camilo, Farruko y Nicky Jam. Para esta entrega, diseñó un lenguaje visual contemporáneo que se distancia del melodrama clásico, convergiendo su experiencia en el mercado de consumo masivo con la madurez vocal de Peña-Comas.

Concepto visual

La artista describió el proceso creativo en términos que revelan la ambición conceptual del proyecto. "Interpretar Esclavo y Amo implica adentrarse en la complejidad emocional y la vulnerabilidad que dicta su lírica", señaló.

"En el plano visual, el objetivo no era ilustrar la canción de manera literal, sino construir una extensión psicológica de la obra".

Sobre la aportación del director, Peña-Comas destacó que la dirección cinematográfica de Ibáñez permitió trasladar el tema desde su entorno tradicional hacia una atmósfera conceptual donde el manejo de la luz, el claroscuro y el estatismo dramático capturan la dualidad implícita en la composición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/nathalie-pena-comas2jpg-1-08f6318e.jpeg Nathalie Peña-Comas estrenó recientemente la composición que formará parte de su nuevo álbum.

Dirección de arte minimalista como eje narrativo

Desde la perspectiva de producción, el videoclip sostiene su peso narrativo sobre una dirección de arte minimalista. La apuesta estética rechaza el efectismo visual y centra la carga expresiva en la interpretación de la soprano y en los recursos cinematográficos propios del cine de autor.

El videoclip oficial de Esclavo y Amo quedará habilitado a nivel global en el canal oficial de YouTube de la artista este lunes, acompañando la presencia del sencillo en todas las plataformas de streaming musical.