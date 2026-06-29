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Pequeños Grandes Talentos
Pequeños Grandes Talentos

Tercer domingo de Pequeños Grandes Talentos clasifica nuevos semifinalistas

El programa sirvió además como preámbulo del Radioteletón "Hoy por Venezuela", una iniciativa de Radio Televisión Dominicana (RTVD) y La Telerrealidad de Iván Ruiz, que se realizará este lunes 29 de junio

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    Tercer domingo de Pequeños Grandes Talentos clasifica nuevos semifinalistas
    Parte del equipo y participantes del programa Pequeños Grandes Talentos. (FUENTE EXTERNA)

    El tercer domingo de la temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los espacios familiares más emotivos de la televisión dominicana.

    Con presentaciones cargadas de talento, disciplina e inspiración, niños y adolescentes subieron al escenario para conquistar un puesto en la ronda de semifinales, en una entrega que también hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano.

    Bajo la producción de Iván Ruiz, sigue visibilizando el talento infantil y juvenil, mientras dedicó un espacio especial para expresar su respaldo a las miles de familias afectadas por el reciente terremoto en Venezuela, enviando un mensaje de esperanza, fortaleza y unidad.

    Uno de los momentos más disfrutados  fue el regreso de Perla Marola, hija del merenguero Sergio Vargas, quien volvió al escenario de PGT para deleitar al público con el sello y estilo musical que la caracterizan, aportando un toque especial a una entrega marcada por el talento y la emoción.

    Como resultado de sus presentaciones, las gemelas Osmeylin y Osmaylin Santana, David Meléndez e Isayli Soto, una talentosa niña con discapacidad auditiva, obtuvieron su clasificación a la ronda de semifinales, tras conquistar al jurado y al público con su carisma y desempeño sobre el escenario.

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    Infografía

    Radioteletón

    El programa sirvió además como preámbulo del Radioteletón "Hoy por Venezuela", una iniciativa de Radio Televisión Dominicana (RTVD) y La Telerrealidad de Iván Ruiz, que este lunes 29 de junio, desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche, unirá a una amplia cadena de canales de televisión y emisoras de radio del país para recaudar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el desastre natural.

    Durante la jornada se estarán recibiendo alimentos no perecederos, insumos médicos, artículos de higiene, herramientas de rescate y otros productos de primera necesidad. Asimismo, quienes no puedan realizar donaciones físicas podrán hacer sus aportes económicos a través de Unicef, cuyos datos serán compartidos durante la transmisión.

     
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