Tercer domingo de Pequeños Grandes Talentos clasifica nuevos semifinalistas

El tercer domingo de la temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los espacios familiares más emotivos de la televisión dominicana.

Con presentaciones cargadas de talento, disciplina e inspiración, niños y adolescentes subieron al escenario para conquistar un puesto en la ronda de semifinales, en una entrega que también hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano.

Bajo la producción de Iván Ruiz, sigue visibilizando el talento infantil y juvenil, mientras dedicó un espacio especial para expresar su respaldo a las miles de familias afectadas por el reciente terremoto en Venezuela, enviando un mensaje de esperanza, fortaleza y unidad.

Uno de los momentos más disfrutados fue el regreso de Perla Marola, hija del merenguero Sergio Vargas, quien volvió al escenario de PGT para deleitar al público con el sello y estilo musical que la caracterizan, aportando un toque especial a una entrega marcada por el talento y la emoción.

Como resultado de sus presentaciones, las gemelas Osmeylin y Osmaylin Santana, David Meléndez e Isayli Soto, una talentosa niña con discapacidad auditiva, obtuvieron su clasificación a la ronda de semifinales, tras conquistar al jurado y al público con su carisma y desempeño sobre el escenario.

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Radioteletón

El programa sirvió además como preámbulo del Radioteletón "Hoy por Venezuela", una iniciativa de Radio Televisión Dominicana (RTVD) y La Telerrealidad de Iván Ruiz, que este lunes 29 de junio, desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche, unirá a una amplia cadena de canales de televisión y emisoras de radio del país para recaudar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el desastre natural.

Durante la jornada se estarán recibiendo alimentos no perecederos, insumos médicos, artículos de higiene, herramientas de rescate y otros productos de primera necesidad. Asimismo, quienes no puedan realizar donaciones físicas podrán hacer sus aportes económicos a través de Unicef, cuyos datos serán compartidos durante la transmisión.

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